"Multe da 600 euro ogni tre mesi per chi non si vaccina"

Prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale in Austria, che entrerà in vigore a febbraio: i no vax riceveranno ogni tre mesi un invito dal ministero della sanità a farsi immunizzare. In caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da 600 euro, che diventa una super-ammenda da 3.600 euro per chi non la paga entro i termini stabiliti. Sono esentati dall'obbligo bambini sotto i 14 anni, donne incinta, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici.

Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per ricevere la prima dose.

L'Austria è stato il primo paese dell'Europa occidentale a dover ricorrere di nuovo al lockdown -il quarto dall'inizio della pandemia- che resterà in vigore fino al 12 dicembre per cercare di contenere la diffusione di Covid-19 dopo che il numero dei morti era triplicato nelle ultime settimane. Solo circa il 66% degli 8,9 milioni di austriaci è completamente vaccinato, uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale.

Nel Paese il numero delle persone colpite dal virus si è ridotto dal 22 novembre - giorno dell'introduzione del lockdown che sta interessando anche i vaccinati - ad oggi e si è passati da più di 15mila casi giornalieri a poco più di 7mila.