L'attacco a Rafah isola Israele: "Non lasceremo morire di fame i palestinesi"

L'Unione europea si schiera contro il piano del governo israeliano di portare avanti un'offensiva militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza al confine con l'Egitto. Per Tel Aviv, la città rappresenta l'ultimo bastione da espugnare per eliminare Hamas. Ma qui hanno trovato rifugio un milione e mezzo di palestinesi in fuga dai raid di Israele condotti in questi mesi. "Siamo molto preoccupati per i rischi che un'offensiva su vasta scala a Rafah comporterebbe per la popolazione civile vulnerabile. Ciò deve essere evitato a tutti i costi", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Sulla stessa linea anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che domenica a Gerusalemme ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Non possiamo restare a guardare i palestinesi che muoiono di fame", ha detto Scholz, che dallo scoppio del conflitto è stato tra i leader occidentali che più hanno difeso il "diritto di Israele a difendersi". Anche von der Leyen è stata criticata da esponenti importanti della sua stessa Commissione per il sostegno a Tel Aviv. Ma qualcosa nel fronte europeo più vicino a Israele sembra essersi incrinato.

In parallelo con la visita di Scholz a Gerusalemme, von der Leyen si è recata in Egitto, accompagnata dalla premier Giorgia Meloni, per incontrare il presidente Abdel Fattah al-Sisi e ha puntato il dito contro la "catastrofe umanitaria" in corso a Gaza. L'occasione è stata la stipula di un accordo di partenariato da 7,4 miliardi di euro su migranti, investimenti e commercio. Ma sullo sfondo c'è anche, se non soprattutto, la situazione in Medio Oriente. L'Egitto è preoccupato che l'offensiva a Rafah si trasformi in un esodo dei palestinesi verso il proprio territorio: "Raddoppierebbe la crisi umanitaria e le sofferenze dei civili", ha dichiarato al-Sisi. "L'Egitto - ha proseguito - ribadisce il suo rifiuto assoluto nei confronti di qualsiasi tentativo da parte di Israele di sfollare con la forza" i palestinesi da Gaza.

Ma Netanyahu tira dritto: l'operazione a Rafah si farà, ha ribadito in queste ore. "Ci vorranno alcune settimane e accadrà", ha aggiunto criticando le pressioni internazionali per fermare la guerra a Gaza. "Lo fanno - ha spiegato - lanciando false accuse contro l'Idf, contro il governo israeliano e il suo primo ministro. Lo fanno riferendosi anche a dichiarazioni di esponenti Usa, cercando di premere per le elezioni adesso, nel mezzo della guerra. E lo fanno perché sanno che le elezioni adesso fermeranno la guerra e paralizzeranno il Paese per almeno sei mesi". Netanyahu ha promesso di evacuare la popolazione civile prima dell'offensiva, ma non è chiaro come questo possa avvenire.

Intanto, una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad David Barnea dovrebbe recarsi il 18 marzo in Qatar per portare avanti le trattative per uno scambio di prigionieri e di ostaggi con Hamas. Lo ha anticipato la radio militare. L'emittente ha aggiunto tuttavia che la delegazione attende ancora di ricevere istruzioni dettagliate dal gabinetto di sicurezza israeliano. Gli Stati Uniti sperano che i negoziati in Qatar possano portare a un cessate il fuoco. Le famiglie degli ostaggi israeliani stanno aumentando le pressioni su Tel Aviv affinché accetti un accordo con Hamas per la loro liberazione.