Oggetto volante non identificato abbattuto in Alaska: "Grande come un'auto"

Dopo il pallone-spia cinese un altro oggetto volante non identificato è stato visto volare sopra i cieli degli Stati Uniti d’America. Questa volta si tratta di un oggetto grande quanto una piccola auto, ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa John Kirby.

È stato abbattuto da un jet Usa sopra l'Alaska, vicino al confine con il Canada. L'ordine è partito dal presidente americano Joe Biden. Era un piccolo velivolo che "avrebbe potuto rappresentare una minaccia per i voli civili". Si spera di ottenere ulteriori dettagli dal recupero dei resti, caduti in acque territoriali americane. Non si sa ancora se appartenga ad uno stato o ad una istituzione, ha precisato Kirby.