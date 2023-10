Il condominio che si ritrova senza elettricità a causa di una piantagione di cannabis

I residenti di un condominio sono rimasti senza corrente elettrica tutta la notte a causa di una piantagione di cannabis. È successo nei Paesi Bassi, per la precisione a Capelle aan den IJssel, dove le perdite di acqua provocate da una piantagione hanno rischiato di arrecare danni al contatore generale. L'incidente, avvenuto la notte del 22 ottobre, ha lasciato 11 appartamenti privi di luce e la mattina del 23 i residenti erano ancora senza elettricità.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, i problemi sono iniziati intorno alle 20:30, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di una perdita d'acqua in uno degli appartamenti. Arrivati sul posto hanno scoperto che l'acqua stava scorrendo lungo gli armadietti dei contatori in undici case. Per questo motivo l'alimentazione generale della corrente è stata interrotta. Il condominio è stato quindi evacuato per motivi precauzionali. "L'acqua e l'elettricità non sono una buona combinazione, quindi tutto deve prima asciugarsi completamente. Tutta la bassa tensione è stata scollegata e ci vorranno parecchie ore di lavoro per ripristinarla correttamente", ha segnalato il portavoce della società Stedis che si occupa della gestione della corrente.

Il problema è stato individuato solo verso la mezzanotte, quando si è capito che l'acqua proveniva da una piantagione di cannabis all'interno di uno degli appartamenti. Un residente ha riferito che circolavano già voci sulla sua presenza nel condominio. "Ma non si nota niente. Qui ognuno pensa ai fatti suoi", ha riferito l'uomo alla stampa locale. Il vivaio, che conta 268 piante, verrà smantellato nel corso della giornata. La polizia ha confermato che nessuno è stato ancora arrestato per la coltivazione.