L'Olanda sospende il vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile: "Evitiamo di sprecare dosi"

Dopo la decisione di limitare la vaccinazione degli over 60, il governo olandese ha deciso di sospendere tutte le somministrazioni del siero svedese

Il governo olandese ha deciso di sospendere fino a mercoledì 7 aprile tutte le somministrazioni del vaccino a AstraZeneca. La scelta arriva per evitare di dover sprecare dosi dopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni.

Circa 700 ultrasessantenni dovevano ricevere in questi giorni il vaccino AstraZeneca, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati dato che non vi era garanzia di riuscire ad usare tutte le dosi nelle provette. Al momento circa 400mila persone hanno ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in Olanda.

Fra queste vi sono stati cinque casi di trombi nel sangue in donne fra i 25 e i 65 anni, una delle quali è morta. Per questo motivo il ministro della Sanità ha deciso ieri di sospendere ieri le vaccinazioni sotto i 60 anni, in attesa di chiarire se vi sia un nesso causale fra vaccini e casi di trombosi.