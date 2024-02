Chi è Oleg Orlov, Nobel per la Pace condannato per aver criticato la guerra in Ucraina

Il premio Nobel per la Pace, Oleg Orlov, è stato condannato in Russia per aver criticato la guerra in Ucraina e aver accusato il presidente Vladimir Putin di aver portato la nazione nel fascismo. Storico attivista per i diritti civili, Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver "screditato le forze armate".

L'uomo, leader insieme ad Aleksandr Cherkasov del gruppo Memorial che ha vinto il Nobel nel 2022, è stato condannato per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra e per aver scritto un articolo intitolato "Volevano il fascismo. L'hanno ottenuto". "Il verdetto ha dimostrato che il mio articolo era accurato e vero", ha dichiarato l'attivista 70enne, mentre veniva portato via in manette dopo la sentenza. Nell'aula del tribunale di Mosca è stato applaudito dai sostenitori, tra cui i rappresentanti delle ambasciate occidentali.

L'associazione Memorial, fondata nel 1989, ha difeso la libertà di parola e documentato le violazioni dei diritti umani dall'epoca del leader sovietico Josef Stalin fino ad oggi. Dopo essere stato designato come "agente straniero", il gruppo è stato bandito dalla Russia e sciolto nel 2021. Il pubblico ministero ha affermato che Orlov ha dimostrato "odio politico nei confronti della Russia" mentre l'uomo, nella sua dichiarazione finale in Aula, ha denunciato lo "strangolamento della libertà" nel Paese, definito una "distopia".

"La sentenza contro Oleg Orlov è un tentativo di soffocare la voce del movimento per i diritti umani in Russia e qualsiasi critica allo Stato. Ma noi continueremo il nostro lavoro", ha scritto l'associazione in una nota. "Lui e io abbiamo creato Memorial insieme. Ma la cosa più importante che abbiamo creato è una squadra. Una squadra che lavorerà indipendentemente dal fatto che Oleg sia libero o meno. Quindi lavoreremo. Vivremo", ha promesso la moglie Tatiana Kasatkina. L'anno scorso Orlov era stato inizialmente condannato dal tribunale distrettuale a una multa di 150mila rubli (1.500 euro), ma è stato ordinato un nuovo processo dopo che lui aveva presentato ricorso e i pubblici ministeri avevano chiesto una condanna al carcere.

La militanza per i diritti civili di Orlov è iniziata negli anni Ottanta, quando l'uomo prese parte alle proteste contro la repressione del movimento Solidarnosc in Polonia e il rischio di un intervento di Mosca, e contro l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione sovietica. Fu allora che iniziò per la prima volta a stampare e distribuire volantini per le strade della capitale. Nel 1988, ha iniziato a partecipare alle discussioni di Memorial per la riabilitazione delle vittime del terrore sovietico, la denuncia delle violazioni dei diritti umani, la costruzione di monumenti per le vittime. Per farlo ha preso parte a spedizioni in Siberia, per individuare le rovine dei gulag staliniani.

Poi c'è stato il Nagorno Karabakh nel 1990, dove è rimasto in territorio di guerra diverse settimane, un conflitto su cui ha contribuito a scrivere il primo rapporto indipendente. In questo periodo decise di lasciare il lavoro di accademico, per dedicarsi interamente all'impegno di attivista. E così il biologo Orlov è diventato nei fatti un giurista con il suo lavoro sul campo, per documentare e riferire a tribunali in Russia o alla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, le violazioni commesse, in particolare dalle forze militari russe.

L'organizzazione per cui lavorava è stata presente nelle zone dei conflitti che si sono aperti con il crollo dell'Unione sovietica, dalla Transnistria al Tagikistan. Poi la Cecenia, la prima guerra e la seconda, quando il lavoro è diventato più sistematico e sono stati aperti uffici, non solo a Grozny, ma anche nel Daghestan e in Inguscetia, per documentare sparizioni forzate, le torture, un lavoro proseguito, a Grozny fino al 2018, nelle repubbliche vicine fino alla chiusura di Memorial poche settimane prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina. Su 3-5mila sparizioni forzate avvenute in Cecenia, in Russia ci sono state quattro sentenze di tribunale. Circa trecento sono stati invece i casi aperti alla Corte europea.

Contro l'invasione dell'Ucraina Orlov non solo ha scritto l'articolo incriminato, pubblicato da Mediapart, ma è sceso in piazza per picchetti individuali, da solo con un cartello in una zona centrale di Mosca. La Russia ha pagato sanzioni, "l'imposta per l'impunità".