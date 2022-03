Non fanno parte formalmente del governo di Mosca né di altre istituzioni pubbliche, ma gli oligarchi e i magnati russi - alcuni degli uomini più facoltosi del paese, dirigenti d'azienda e imprenditori ricchissimi - hanno un rapporto di interdipendenza con Vladimir Putin. Legati a doppio filo allo "zar", gli garantiscono appoggio e stabilità, e al contempo in passato lo hanno influenzato in alcune scelte politiche, sfruttando i rapporti stretti con la presidenza per ottenere enormi profitti e allargare i loro affari. Proprio per questo, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, gli oligarchi sono stati tra i più colpiti dalle sanzioni occidentali. Finiti nella black list dell'Ue e degli Usa, i beni di centinaia di "ricconi", perlopiù yacht di lusso e ville di pregio, sono stati sequestrati o, come si dice in gergo, congelati. Anche in Italia.

Secondo alcuni analisti, i provvedimenti molto duri adottati dai paesi europei e dagli Stati Uniti nei confronti dei magnati russi avrebbero fatto scricchiolare la loro fedeltà al presidente. Colpiti nel cuore delle loro ricchezze, alcuni oligarchi avrebbero cominciato a manifestare un certo dissenso nei confronti di Putin e della "sua" guerra. Si tratta di ricostruzioni forse troppo ottimistiche e di certo da prendere con molta cautela, perché a quasi tre settimane dall'inizio del conflitto appare chiaro che il congelamento dei loro beni milionari non ha spinto gli oligarchi russi a rivedere il loro rapporto con Putin, né tantomeno li ha convinti ad appellarsi allo "zar" per porre fine al conflitto. Tutto ciò per un motivo molto semplice: al netto di qualche sequestro forse più "mediatico" che tangibile, i loro patrimoni non sono davvero a rischio. O almeno, non tutti.

Dove scappano gli oligarchi, per evitare le sanzioni

È possibile, infatti, che le misure decise dai governi occidentali non siano così efficaci come sperato. L'ultimo esempio eclatante riguarda il My Solaris, il superyacht di Roman Abramovich, ex patron del Chelsea, che nelle scorse ore ha lasciato il porto di Barcellona. Da giorni si ipotizza una "fuga" per mettere il natante in sicurezza dalle sanzioni contro i patrimoni degli oligarchi russi in Europa. L'imbarcazione da 500 milioni di euro, lunga 140 metri e con 48 cabine, è approdata sabato scorso al porto di Teodo in Montenegro, una marina per superyacht. Eclipse, l'altra imbarcazione di Abramovich, lunga addirittura 163 metri, è partita nei giorni scorsi dalle Isole Vergini britanniche, ha attraversato lo stretto di Gibilterra e potrebbe avere la stessa destinazione. Il Montenegro è considerato il porto sicuro per molti oligarchi russi, disposti a sborsare fior di quattrini per ricevere la cittadinanza montenegrina, mettendo così in sicurezza il proprio patrimonio.

Lo yacht di Roman Abramovich. Foto Ansa EPA/Enric Fontcuberta

Chi fugge alle Maldive o a Dubai

Ci sono altri paesi dove le immense ricchezze degli oligarchi sono al sicuro. Per evitare la tagliola delle sanzioni, molti miliardari ne approfittano. Almeno altri cinque superyacht di proprietà di magnati russi sono stati ancorati o sono andati in crociera alle Maldive la scorsa settimana: l'arcipelago nell'oceano indiano assicura protezione e non ha trattati di estradizione con gli Stati Uniti. Altri paesi, come gli Emirati Arabi Uniti, non hanno ancora condannato l'invasione dell'Ucraina e offrono una scappatoia sicura, offrendo rifugio per beni e proprietà senza l'applicazione delle sanzioni. È assodato, d'altronde, che le famiglie russe più facoltose nascondono la maggior parte delle loro ricchezze all'estero. In questo quadro, le sanzioni occidentali non potranno mai essere incisive se denari e beni si "perdono" nei meandri più oscuri dei paradisi fiscali.

Gli alleati di Putin, in arrivo su jet e yacht privati, sono ancora i benvenuti a Dubai. La città è diventata una sorta di "parco giochi per i russi ricchi, grazie anche alla sua reputazione di fare poche domande sulla provenienza dei soldi stranieri" (la definizione è del New York Times). Da quello che è possibile ricostruire, almeno 38 uomini d'affari e funzionari legati al presidente russo possiedono decine di proprietà a Dubai, per un valore complessivo di oltre 314 milioni di dollari. Alcuni di essi sono stati colpiti dalle sanzioni, ma il riparo sicuro del paradiso fiscale rende questi beni inavvicinabili. Insomma, oggi essere russo a Dubai non rappresenta un problema. Lo yacht del magnate di turno può attraccare senza troppi grattacapi, il jet atterrare e decollare a piacimento, e le compravendite di appartamenti di pregio sono sempre più fiorenti. Le ricchezze degli oligarchi non sono a rischio su queste sponde super lussuose del golfo Persico, anche perché gli Emirati Arabi hanno storicamente rapporti molto stretti con Mosca.

Israele e l'enclave russa nel cuore dell'Europa

Per evitare le sanzioni, alcuni oligarchi starebbero cercando di scappare anche in Israele, sfruttando la loro doppia cittadinanza. "I miliardari potrebbero beneficiare della legge che consente loro di nascondere le fonti di reddito per un periodo di dieci anni", ha scritto il giornale israeliano Haaretz. Ma la lista delle destinazioni-scappatoia è arricchita anche da una meta più vicina, Kaliningrad, enclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, di cui è uno dei maggiori porti. Si tratta di una sorta di paradiso fiscale russo nel cuore dell'Europa. Nelle ultime settimane, è qui che gli oligarchi stanno trasferendo non solo i loro yacht da mille e una notte, ma anche le società che controllano i loro imperi nel petrolio, nell'agroindustria e nella tecnologia. Obbedendo a un vecchio motto che oggi si potrebbe riadattare: fatta la sanzione, trovato l'inganno.