Olimpiadi "blindate": niente biglietti in vendita, alle gare solo su invito

Niente biglietti in vendita per assistere alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio con la cerimonia inaugurale (chiusura il 20 febbraio 2022 e Giochi paralimpici dal 4 al 13 marzo). Alle gare si potrà accedere solo su invito. E' questa la decisione finale degli organizzatori, alla luce della pandemia, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori.

E' solo l'ultima stretta anti Covid varata per contenere i contagi. Inizialmente si era pensato di limitare la vendita ai soli residenti in Cina. Adesso che mancano pochi giorni al via, è stato definito il protocollo per tutti i presenti. Gli atleti dovranno essere vaccinati, altrimenti affrontare una quarantena di tre settimane in strutture ad hoc. Obbligatorio fare il test anti Covid ogni giornom e indossare le mascherine tranne in allenamento e gara. Si potranno battere le mani per tifare i compagni di squadra, ma non si potrà cantare o incitare.

Anche le delegazioni e i giornalisti dovranno essere vaccinati secondo le direttive delineate dai Paesi di provenienza. Prima di imbarcarsi sui voli, tutti devono fornire due test negativi di laboratorio. All'arrivo all'aeroporto di Pechino, a tutti sarà misurata la temperatura e nuovamente ci si dovrà sottoporre a tamponi nasali e faringei, prima del trasferimento in bus al villaggio olimpico.Le sale da pranzo avranno pareti divisorie e la capienza dei posti a sedere sarà ridotta per aiutare a mantenere le distanze. Vietato parlare negli ascensori. Le mascherine sono obbligatorie ovunque.