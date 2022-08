Olivia, uccisa a 9 anni in una sparatoria: arrestato un uomo

Un uomo di 35 anni è stato arrestato in Inghilterra per la m, la morte di Olivia Pratt-Korbel, la bimba di nove anni rimasta uccisa durante una sparatoria tra gang avvenuta a Liverpool. Uno scontro a fuoco in cui la piccola non c'entrava nulla: stava dormendo nella sua cameretta nella casa di Dovecot, quando è stata raggiunta da un proiettile. La polizia locale ha confermato che la persona è stata arrestata nelle di Huyton durante un'operazione scattata la scorsa notte e che ha visto impiegati gli agenti armati della contea di Merseyside. Oltre all'accusa di omicidio, il 35enne dovrà rispondere anche di tentato omicidio.

Struggenti le parole rilasciate ai media britannici dalla famiglia della bambina: "Liv era una ragazzina loquace, una ficcanaso unica che ha rotto gli schemi fin da quando è nata. Amava la vita e tutto ciò che la vita aveva da offrire. Amava vestirsi e truccarsi come ogni bambina ed era amata da tutti quelli che la conoscevano. Noi abbiamo il cuore spezzato, abbiamo perso gran parte della nostra vita". Poi l'appello ai possibili testimoni: "Se qualcuno sa qualcosa - chiedono i familiari di Olivia - è il momento di parlare. Fate la cosa giusta, vogliamo scoprire chi ci ha portato via la nostra bambina".

I vicini hanno raccontato alla polizia di aver sentito almeno quattro colpi d'arma da fuoco, prima delle urla della mamma di Olivia. Un uomo residente nella zona ha raccontato quei terribili attimi: "La mamma della bimba chiedeva aiuto, è uscita in strada ma nessuno poteva fare niente. Tutti erano terrorizzati all'idea di uscire dalle loro case. Conoscevo Olivia fin da piccola, era adorabile e brillante, la sua era una bella famiglia, sono sconvolto".