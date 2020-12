Bimbo di 3 anni trovato morto con un chiodo nel cranio: "Occhi strappati e genitali mutilati"

Omicidio shock in Sudafrica. Il padre, 38 anni, è stato arrestato e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. L'allarme era stato lanciato dalla nonna

Un omicidio brutale, terrificante. Un bambino è stato trovato morto con un chiodo in testa e gli occhi e i genitali rimossi in uno scioccante caso avvenuto in Sudafrica. Il corpo del bimbo di tre anni è stato ritrovato dai familiari a Thembalihle, nell'Estcourt, nella provincia KwaZulu-Natal, il 27 novembre, il giorno dopo la sua scomparsa. Il padre, 38 anni, è stato arrestato e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica.

L'allarme era stato lanciato dalla nonna del piccolo: le ricerche erano immediatamente iniziate, e il ritrovamento era stato fatto in una zona di fitta boscaglia.

"Un chiodo è stato infilato nel cranio e gli sono stati rimossi occhi e genitali" hanno comunicato ai media locali le autorità. Le parti del corpo mutilate sono state trovate nella casa dell'uomo tratto in arresto. Le indagini non sono ancora riuscite a ipotizzare un movente che possa indicare per quale motivo il piccolo sia stato ucciso, e perché con una tale ferocia. La drammatica notizia rimbalza oggi, alcuni giorni dopo i fatti, sui media di tutto il mondo.

La famiglia del KwaZulu-Natal vuole risposte, vuole sapere che cosa è successo davvero. La madre del piccolo non viveva con la famiglia. Le indagini della polizia dovranno fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa: l'unica certezza fino a questo momento è che tutto sia successo mentre il piccolo di 3 anni era affidato alle cure di suo padre.