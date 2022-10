Blanca Esmeralda, la mamma uccisa mentre cercava la figlia sparita nel nulla

Blanca Esmeralda e Betzabè sono mamma e figlia. La prima è stata uccisa, la seconda è scomparsa nel nulla. Siamo in Messico, a Puebla. Blanca Esmeralda Gallardo è stata avvicinata da un commando armato che le ha sparato appena uscita dal luogo di lavoro. Da gennaio cercava senza sosta la figlia Betzabè Alvarado. La giovane, 22 appena, è probabilmente caduta nella rete dei trafficanti di donne. L'ultima volta che qualcuno ha visto Betzabè era con un'amica proprio a Puebla e al confine con lo stato di Tlaxcala. "Me l'hanno rapita, e se può ascoltare la mia voce voglio dirle che l'amo e che continuerò a cercarla", aveva detto lo scorso mese Esmeralda.

Sono stati i membri del comitato "Voice of the Disappeared in Puebla" a dare la notizia dell'omicidio di Blanca Esmeralda Gallardo, precisando che si tratta del quarto omicidio di un'attivista che cerca i desaparecidos nel Paese dall'inizio del 2021.

Ad agosto l'attivista Rosario Rodriguez Barraza è stata uccisa nello Stato settentrionale di Sinaloa, sede dell'omonimo cartello della droga; nel 2021 nello Stato settentrionale di Sonora l'attivista Aranza Ramos è stata trovata morta il giorno dopo che il suo gruppo di ricerca aveva trovato una fossa per lo smaltimento dei cadaveri ancora fumante; e all'inizio di quell'anno l'attivista di ricerca volontario Javier Barajas Pina è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nello Stato di Guanajuato, il più violento del Messico. Il motivo di questi omicidi resta poco chiaro: in passato, molte delle persone che cercano i desaparecidos hanno affermato pubblicamente di non cercare prove per condannare gli assassini. La maggior parte delle squadre di ricerca di volontari è composta dalle madri delle oltre 100mila persone scomparse in Messico. Il registro delle persone scomparse comprende ormai 100.012 nomi di persone sparite fra il 15 marzo 1964 e il 16 maggio 2022, con un picco "sproporzionato" nel 2006. A partire da quell'anno, vi sono stati almeno 350mila morti per la violenza diffusa. L'anno scorso, la media è stata di 94 morti al giorno.

Le autorità promettono di risolvere il caso di Blanca Esmeralda Gallardo "il più rapidamente possibile". L'ufficio Onu ha condannato l'omicidio e ha riferito che Gallardo "aveva fornito informazioni rilevanti sulla scomparsa di sua figlia che non sono state effettivamente prese in considerazione durante la ricerca o le indagini sul crimine".