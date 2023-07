Ragazza di 23 anni violentata e uccisa in casa sua: la svolta grazie al Dna

Il brutale omicidio della 23enne Laura Kempton di Portsmouth, nel New Hampshire, Stati Uniti, è un caso che ha letteralmente ossessionato gli investigatori per oltre quattro decenni. Ieri hanno annunciato che il caso è chiuso.

Cold case per eccellenza

Uno dei 'cold case' più vecchi d'America, l'omicidio nel 1981 della 23enne, è stato risolto grazie alla genealogia genetica. Il 28 settembre di 42 anni fa il corpo senza vita della giovane fu scoperto nel suo appartamento a Portsmouth, dopo che aveva trascorso una serata fuori. Secondo l'autopsia Laura era morta per un grave trauma al lato sinistro della testa. Le prove dell'epoca rivelarono che l'assassino era un uomo ma la polizia, nonostante centinaia di sospetti e indiziati, non era mai riuscita a identificarlo. Fino a oggi.

Lo scorso anno gli inquirenti hanno deciso di rianalizzare tutti i campioni di Dna dalla scena del crimine utilizzando la tecnica della genealogia genetica forense (non disponibile all'epoca con la precisione di oggi) e sono riusciti così a trovare l'uomo che ha ucciso Laura. Si chiamava Ronney James Lee, all'epoca del delitto aveva 21 anni ed è morto per overdose di cocaina nel 2005 a 45. Aveva precedenti per rapina e violenze. Laura Kempton venne uccisa con una bottiglia di vetro: prima di ucciderla Lee l'aveva anche stuprata.

"È importante per noi inviare un messaggio alla cittadinanza e a tutti coloro che sono stati colpiti da crimini terribi. Noi non smettiamo mai di lavorare", ha detto il procuratore generale del New Hampshire John Formella. Laura Kempton era un'aspirante parrucchiera e frequentava la Portsmouth Beauty School. In una dichiarazione letta in conferenza stampa la sua famiglia ha espresso la propria gratitudine agli inquirenti: "La vostra diligenza, determinazione e impegno straordinari hanno portato a questo momento,per Laura", ha detto la famiglia.

Gli investigatori lo definiscono un giorno agrodolce: "Ovviamente risolvere finalmente questi casi, sedersi con le famiglie delle vittime e fornire un senso di chiusura, si spera che fornisca un po' di sollievo", ha detto l'assistente procuratore generale Scott Chase, che dirige l'unità dei cold case. Nel solo New Hampshire ci sono 130 casi mai risolti.

Cos'è la geneaologia genetica

La genealogia genetica viene sempre più utilizzata dagli investigatori."Penso che possiamo aspettarci che vengano risolti un sacco di crimini vecchi di decenni", ha detto a WBZ-TV il genealogista forense professionista di Boston Michael Brophy. La genealogia genetica si occupa degli studi di parentela e consanguineità di diversi soggetti ed è stata riscoperta come strumento estremamente utile per l’applicazione nel campo forense ed investigativo dopo essere stata introdotta per fini esclusivamente di ricerca. Anzi, in casi estremamente difficili, la genealogia forense è certamente lo strumento analitico-investigativo che può fare la differenza.

Grazie alle analisi comparative e ai calcoli bio-statistici che si effettuano, è possibile osservare eventuali relazioni di parentela, anche di secondo o terzo grado, tra i soggetti della popolazione sottoposti a esame genetico (esaminandi) e il profilo genetico della persona ignota di cui si vuole l’identificazione per fini forensi.