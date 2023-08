Uccide i figli piccoli e la compagna a coltellate, poi si suicida: "Famiglia perfetta, mattanza inspiegabile"

New York sotto shock per un omicidio inspiegabile. "Erano una famiglia perfetta", dicono quelli che li conoscevano bene. Nell'Upper West Side un giovane padre di famiglia ha ucciso a coltellate la compagna e i figli piccoli, prima di togliersi la vita, sempre con un coltello. Secondo un vicino l'uomo era leggermente "stressato" per un imminente trasferimento lavorativo nei giorni precedenti lo scioccante omicidio-suicidio, ma nulla che potesse far presagire la mattanza.

Amici e vicini di casa della famiglia "perfetta" sono increduli. Edison Lopez, 41 anni, avrebbe accoltellato a morte la sua fidanzata Alexandra Witek, 40 anni, e i loro figli, Lucian, 3, e Calvin, 1 anno, prima di suicidarsi. "Non c'erano segnali, noi l'abbiamo visto crescere", ha detto un vicino di casa. In quel palazzo Lopez viveva praticamente da sempre, sin da quando era bambino. "L'ho visto crescere". "Tutti pensavano che fossero una splendida famiglia", ha detto un altro vicino al New York Post, che dà moltissimo spazio in questi giorni al drammatico fatto di sangue. "Erano parte integrante della comunità". Il movente resta ignoto, la presunta "ansia" di Lopez per un trasferimento non sembra poter spiegare gli omicidi. "Potrebbero esserci stati dei problemi con i tempi del trasloco, il che significa che doveva lasciare il suo appartamento sull'86esima Strada entro settembre e abbiamo saputo che molto probabilmente l'appartamento a Hastings non era ancora pronto per ospitare la famiglia" hanno detto gli inquirenti alla stampa ieri.

Witek e Lopez erano "cresciuti insieme", come si suol dire; si erano conosciuti da giovanissimi. Avevano studiato nello stesso liceo. Il padre della ragazza lavorava come portiere dall'altra parte della strada rispetto all'edificio della West 86th Street, quello della tragedia, dove il padre di Lopez lavorava come custode. La cooperativa dell'edificio stava per assumere un nuovo custode per sostituire Lopez, che aveva trovato un posto di lavoro migliore e un appartamento più grande per la famiglia, altrove. "Li conosco da quando lui era un ragazzino e lei una ragazzina. Li ho visti insieme quando erano giovani. Non ho mai visto Edison arrabbiato, mai. Non li ho mai visti litigare", racconta un altro residente. Jimmy, il postino di lunga data dell'isolato, conferma: "Lui è sempre stato gentile, calmo". In casa sono stati trovati tre lunghi coltelli, hanno detto fonti della polizia. Quando i poliziotti hanno trovato i corpi, il giorno dopo il delitto, erano così gravemente mutilati che inizialmente pensavano che uno dei piccoli uccisi fosse una bambina.

