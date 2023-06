Uccisa, denudata e gettata in una palude: è giallo sul cadavere di una cameriera

È una delle mete turistiche più belle del Mediterraneo, ma da giorni è teatro di un orrore su cui gli inquirenti cercando di fare luce. Ieri, domenica 18 giugno 2023, è stato ritrovato il cadavere di una ragazza polacca di 27 anni nell'isola di Kos, in Grecia. Il corpo senza vita della giovane era stipato all'interno di una busta gettata in una palude dell'isola, vicino all'abitazione di un uomo che, al momento, rimane il maggior sospettato dell'omicidio. Gli inquirenti stanno infatti indagando su un bengalese di 32 anni. Sarebbe l'ultima persona vista con la ragazza e nella sua casa sarebbero presenti tracce di DNA della vittima. L'uomo presenterebbe inoltre segni di colluttazione e nella sua abitazione sarebbe stato trovato un biglietto aereo per lasciare l'isola.

Patricia-Rubinska, questo il nome della vittima, era originaria di Wroclaw, nell'est della Polonia e stava lavorando nell'isola come cameriera. Secondo i media locali la causa della morte potrebbe essere stata lo strangolamento dell'aggressore che, successivamente avrebbe stipato il cadavere all'interno di una busta di plastica e gettato il corpo nelle vicinanze.

La giovane polacca era scomparsa dallo scorso 12 giugno e il cadavere è stato ritrovato ieri, domenica 18 giugno. La ragazza viveva nell'isola da un mese ed è stato il compagno a denunciare inizialmente la sua scomparsa. Secondo testimoni la ragazza sarebbe stata vista in moto con il 32enne bengalese, sul quale ora si concentrano i sospetti. Secondo alcune testimonianze la ragazza avrebbe accettato il passaggio del presunto aggressore per recarsi dal ragazzo. Secondo quanto riportano i media locali l'uomo avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la donna prima di darle un passaggio e lasciarla da un'altra parte dell'isola. Una versione tutta da dimostrare. Quello che è successo nel tempo intercorso tra l'ultima apparizione pubblica di Patricia e il ritrovamento del suo cadavere è al momento materiale oggetto per la magistratura locale.

Continua a leggere su Today.it