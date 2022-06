Uccide l'ex fidanzata e un'amica, poi si suicida

Tragedia negli Stati Uniti. Due studentesse della Iowa State University di 21 e 22 anni sono state uccise a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di giovedì nel parcheggio di una chiesa ad Ames, in Iowa (Usa). Il killer, un 33enne ex fidanzato di una delle vittime, si è poi ucciso. Lo riportano i media statunitensi, citando fonti della polizia della contea di Story, che in una conferenza stampa tenuta nelle scorse ore hanno precisato che una terza donna è riuscita a fuggire illesa.

Sempre secondo quanto spiegato dalla polizia, il 33enne si sarebbe avvicinato alle due ragazze che si stavano dirigendo alla chiesa e le ha freddate. L'uomo era stato arrestato il 31 maggio scorso con l'accusa di molestie in seguito alla rottura della relazione da parte della giovane vittima, e doveva tornare in tribunale il prossimo 10 giugno.