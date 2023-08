Commerciante uccisa per avere appeso la bandiera Lgbtq+ nel suo negozio

Uccisa per una bandiera esposta nel suo negozio, quella simbolo dell'orgoglio Lgbtq+. È la sorte toccata a Laura Ann Carleton, titolare di un negozio di abbigliamento a San Bernardino in California. La donna è stata freddata con un colpo di pistola sparato da un uomo dopo un litigio proprio per la bandiera Lgbtq+.

Le autorità locali hanno spiegato che un sospetto "ha fatto diverse osservazioni denigratorie sulla bandiera arcobaleno che si trovava fuori dal negozio di abbigliamento della donna prima di sparare a Carleton". Il presunto aggressore è fuggito, ma gli agenti sono riusciti a localizzarlo e lo hanno ucciso a colpi di arma da fuoco al termine di uno scontro.

Laura Ann Carleton aveva un marito e nove figli. Un gruppo Lgbtq+ nella vicina Lake Arrowhead ricorda Laura per il suo impegno sociale: non si identificava come membro della comunità Lgbtq+ ma "aiutava e difendeva tutti".

La figlia di Laura, Ari, sentita dal New York Times descrive la madre come una donna "senza paura" che metteva i bisogni degli altri prima dei suoi. "Ha aperto un negozio gratuito dove lei e mio padre hanno appena distribuito rifornimenti a coloro che ne avevano bisogno perché colpiti dalle tempeste - ha raccontato - Questo riassume davvero chi era come una persona. Predicava l'amore, l'accettazione e l'uguaglianza".

