L’Oms in missione a Wuhan smonta l’ipotesi del virus uscito dal laboratorio: “Una storia da film”

Il virus è uscito da un laboratorio? È un’ipotesi poco credibile, secondo il capo della squadra degli esperti dell’Oms in missione a Wuhan per indagare sull’origine della pandemia.

In un’intervista all’Afp, Peter Ben Embarek, respinge l’ipotesi della fuga dal laboratorio, bollandola come “un’eccellente soggetto” per un film. “Se iniziano a seguire e a dare la caccia ai fantasmi qua e là non andremo mai da nessuna parte”, dice Ben Embarek, raggiunto telefonicamente a Pechino.

La missione dell'Oms a Wuahn per indagare sulle origini del virus

La squadra dell’Oms ha visitato l’Istituto di virologia di Wuhan, accusato in passato - in particolare dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di aver provocato la “fuga” del virus da uno dei suoi laboratori. Una visita che Ben Embarek definisce “un passo importante per capire da dove vengono queste storie”.

L’esperto assicura di aver avuto “discussioni molto franche” con gli interlocutori cinesi, utili “per capire” la loro posizione su “un certo numero di dichiarazioni viste e lette sui media”. Al momento non ci sarebbero prove a sostegno dell’ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio cinese. Si tratta di congetture, secondo Peter Ben Embarek, buone appunto come “sceneggiatura per film e serie tv”, mentre per arrivare una conclusione definitiva sull’origine della pandemia bisogna “seguire la scienza e i fatti”.

La delegazione dell’Oms dovrebbe completare la propria missione a Wuhan la prossima settimana, secondo Ben Embarek: “Non avremo risposte complete sull’origine del virus, ma sarà un buon primo passo".