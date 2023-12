Onda anomala travolge turisti: ci sono dei feriti (video)

Una gigantesca onda ha travolto un gruppo di turisti sul lungomare di Ventura Beach, in California, ferendo almeno 8 persone. Spaventose le immagini diffuse in dalla polizia per invitare le persone a non avvicinarsi alle spiagge. Più precisamente l’appello lanciato dalle forze dell’ordine è quello di "evitare l'area vicino all'oceano", visto che la costa occidentale californiana in questi giorni è interessata da violente mareggiate. Secondo gli esperti, le onde potrebbero raggiungere l'altezza di 12 metri lungo la costa di San Francisco. L’onda anomala ha travolto una decina di persone ferendone almeno otto. I feriti sono stati portati in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui social circolano anche i video di alcuni turisti che hanno assistito alla scena e che presi dal panico sono fuggiti a gambe levate cercando riparo in mezzo alle vie della città.