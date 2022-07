Tragedia in spiaggia: otto persone travolte e trascinate via dalle onde

Un momento di divertimento che si trasforma in incubo, una vacanza che diventa tragedia. Almeno otto persone sono state travolte dalle onde e trascinate in mare mentre si trovavano nei pressi della spiaggia di Salalah, in Oman. I terribili attimi in cui le persone vengono colpite dalla furia del mare e portate via, sono stati ripresi da alcuni testimoni, che hanno poi postato le immagini online: il drammatico video è diventato immediatamente virale sui social.

Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un papà con le sue due figlie, e almeno altre tre donne: il bilancio è ancora provvisorio e non è chiaro quale sia il numero dei decessi accertati. Il filmato pubblicato in Rete mostra alcune ragazze in posa per scattare una foto sulla costa rocciosa mentre infuriano le onde. In una frazione di secondo il mare arriva a travolgere le ragazze, portando via anche un uomo e una donna. Momenti di panico in cui è difficile distinguere il numero di persone trascinate via dalla corrente: alcuni sembrano chiedere aiuto mentre l'acqua li trascina via, con due uomini che tentano invano di salvarli. Secondo le autorità locali, tre persone sono stata tratte in salvo, mentre sarebbero cinque i dispersi. Di seguito il video pubblicato sui social, la cui visione è sconsigliata ai deboli di cuore.