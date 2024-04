L'Onu voterà sul riconoscimento dello Stato palestinese

Chi riconosce già la Palestina

Attualmente, all'interno dell'Unione europea sono solo 8 membri su 27 che hanno riconosciuto lo Stato Palestinese. Nel novero, figurano principalmente i Paesi dell'ex blocco sovietico (Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), oltre a Cipro e Svezia. Stoccolma è stata l'unica, come membro dell'Ue, ad aver riconosciuto la Palestina mentre già faceva parte dell'Unione, a differenza di altri che hanno esteso il riconoscimento prima di aderire al blocco.

All'appello mancano, tra gli altri, Germania, Francia e Italia, che riconoscono la "soluzione dei due Stati", come avviene in gran parte del resto del mondo, ossia 139 Paesi in tutto, circa il 70% dei membri delle Nazioni Unite. L'Ue nel suo complesso sostiene la cosiddetta "soluzione dei due Stati", ossia un'ipotesi d'accordo di pace che porti alla nascita dello Stato di Palestina al fianco di quello di Israele con Gerusalemme capitale di entrambi.