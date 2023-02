Due operai cadono nella vasca di cioccolato: multata la fabbrica Mars

Un incidente degno di un film su Willy Wonka, ma che per fortuna non ha provocato tragiche conseguenze per le persone coinvolte. Lo stesso non si può dire però per la fabbrica Mars Wrigley della città di Elizabethtown, in Pennsylvania (Stati Uniti), che è stata punita con una multa da 14.500 dollari dopo la caduta di due operai all'interno di una vasca si cioccolato: per liberare i due lavoratori intrappolati nel cioccolato è stato necessario realizzare un foro nel serbatoio, oltre all'intervento di due dozzine di soccorritori e un elicottero. L'incidente risale al giugno del 2022, ma soltanto adesso è arrivato il rapporto definitivo del regolatore e la sanzione della Occupational Safety and Health Administration (Osha).

Secondo l'autorità che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro negli Stati Uniti, l'incidente è da catalogare come "serio", anche perché i due lavoratori coinvolti "non erano autorizzati a operare nei serbatoi e non erano inoltre sufficientemente formati con le procedure di sicurezza relative alle attrezzature della fabbrica. Inoltre - prosegue il rapporto - il datore di lavoro non si è assicurato che il dipendente fosse a conoscenza del tipo di compito". Secondo i media locali i due operai erano stati assunti da una ditta in appalto, con la caduta accidentale che sarebbe avvenuta durante le operazioni di manutenzione.

La scorsa settimana un portavoce di Mars Wrigley era intervenuto sul caso con una nota pubblica: "La sicurezza dei nostri lavoratori e di quelli in appalto esterno è una priorità assoluta per la nostra attività. Come sempre apprezziamo l'approccio collaborativo dell'Occupational Safety and Health Administration nel lavorare con noi per condurre la revisione post-azione". La fabbrica di Elizabethtown al centro el caso è una delle più grandi in Pennsylvania, ed è specializzata nella produzione di diversi dolci, dalle caramelle alle M&Ms, fino alle barrette di cioccolata come Mars e Snickers.