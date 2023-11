Salvi i 41 operai intrappolati in un tunnel da 17 giorni: come stanno

In salvo i 41 operai rimasti intrappolati da 17 giorni in un tunnel stradale che stavano costruendo in India, nello Stato himalayano dell'Uttarakhand. Erano bloccati sotto terra dal 12 novembre scorso, a causa del crollo di una parte della parete superiore della galleria.

Per salvare gli operai indiani i soccorritori hanno realizzato uno scavo in verticale, hanno persino scavato a mano gli ultimi metri per portarli liberare. Gli uomini sono stati portati fuori dal tunnel largo 90 centimetri su delle barelle. Stanno bene, ha assicurato un membro della protezione civile.

“Sono completamente sollevato e felice che 41 lavoratori intrappolati nel crollo del tunnel Silkyara siano stati salvati con successo", ha dichiarato il ministro indiano dei Trasporti stradali Nitin Gadkari. “Si è trattato di uno sforzo ben coordinato da parte di più agenzie, che ha segnato una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni".

"Una grande soddisfazione dopo una grande attesa", ha dichiarato il primo ministro indiano Nareda Modi specificando che "tutte le persone coinvolte nella missione hanno dato un esempio di umanità e lavoro di squadra".

