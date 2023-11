41 operai intrappolati sotto terra da 13 giorni: trivella guasta, si scava a mano

Sono ancora intrappolati sotto terra i 41 operai indiani, bloccati in un tunnel stradale in costruzione dopo il crollo di una parte della parete superiore nello stato dell'Uttarakhand. La situazione va avanti dal 12 novembre scorso. I responsabili della massiccia operazioni di soccorso, una delle più estese mai viste in India, hanno annunciato che dalle prossime ore avvieranno un tentativo diverso: un passaggio verticale di 89 metri, che dovrebbe permettere di raggiungere gli uomini dall'alto.

La trivella che lavorava per scavare il terreno è infatti ormai inutilizzabile. Nel frattempo, per non lasciare intentato nulla, una volta rimossa la trivella ormai inutilizzabile che lavorava in orizzontale, la rimozione dei detriti continuerà a mano. Per almeno due volte, nei giorni scorsi, i responsabili delle squadre di soccorso avevano dato come molto vicina la fine dell'incubo, visto che lo scavo in orizzontale attraverso i detriti era arrivato ad appena 14 metri dal punto in cui si trovano gli operai; ma la speciale trivella a elica che aveva consentito di sperare in un lieto fine imminente ieri si è dovuta arrendere, dopo innumerevoli giri a vuoto in mezzo al pietrisco che separa gli uomini dall'imboccatura del tunnel.

