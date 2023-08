Le opzioni sul tavolo per porre fine al golpe in Niger

La giunta che ha preso il potere in Niger ha rifiutato la richiesta della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) di liberare il presidente eletto Mohamed Bazoum e ripristinare la democrazia. In una dimostrazione di forza il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tchiani, ha anche organizzato una manifestazione nello stadio di Namey, nel quale si sono presentati oltre 30mila sostenitori del colpo di Stato, applaudendo ai militari e sventolando bandiere nazionali ma anche vessilli russi. Grazie alle sue ricchezze di uranio e petrolio e al suo ruolo centrale nella guerra contro i militanti islamici, il Niger riveste una grande importanza per Stati Uniti, Europa, Cina e Russia. I leader dell'Ecowas si riuniranno giovedì (10 agosto) per decidere come rispondere al rifiuto della giunta di reintegrare il presidente Bazoum e per discutere sulle possibili opzioni per ripristinare l'ordine democratico. E sul tavolo ci sono diverse ipotesi.

Intervento militare

La prima, quella già minacciata apertamente, è un intervento militare. Il blocco ha assunto una posizione più dura nei confronti della presa di potere del 26 luglio, il settimo colpo di stato della regione in tre anni, rispetto ai golpe precedenti. E adesso è intenzionato a mostrare fermezza. "Se non intervengono, sarà un grosso problema di credibilità. Sul punto hanno posto una linea rossa", ha detto alla Reuters Djiby Sow, ricercatore senior presso l'Institute for Security Studies di Dakar, in Senegal. Ma a complicare le cose c'è la mancanza di unità regionale sull'uso della forza, e anche altri due Paesi in cui i militari sono saliti recentemente al potere, il Mali e Burkina Faso, che confinano con il Niger, hanno già inviato delegazioni a Niamey in segno di solidarietà, e promesso di essere al suo fianco in caso di invasione. In Mali e in Burkina Faso i governi golpisti si sono schierati contro i loro vecchi colonizzatori francesi, che avevano truppe sui loro territori, per entrare poi nell'orbita geopolitica della Russia di Vladimir Putin, chiedendo anche il sostegno dei mercenari Wagner. Cosa che sembra intenzionata a fare ora anche Niamey.

Il più determinato a usare la forza è un altro Paese confinante con il Niger, la Nigeria del presidente Bola Tinubu, che ha già detto al suo governo di prepararsi alle opzioni, compreso l'invio di soldati. Anche la Costa d'Avorio e il Senegal si sono dichiarati disponibili a inviare truppe. Il Ciad, altro Paese della Regione, si è dichiarato contrario a ogni intervento militare e lo stesso ha fatto l'Algeria, nazione che condivide a nord 100 chilometri di confine con il Niger. In ogni caso i dettagli di una grande operazione potrebbero richiedere settimane per essere messi insieme e un'invasione comporta rischi enormi, come quello di rimanere coinvolti in un conflitto prolungato e di destabilizzare ulteriormente il Niger e la regione, già scossi da anni da un'insurrezione jihadista. Il generale Abdourahamane Tiani, leader del colpo di stato, è stato in passato comandante di battaglione per le forze di pace dell'Ecowas in Costa d'Avorio dopo il cessate il fuoco tra il governo e le forze ribelli nel 2003, e conosce bene quindi come funzionano questo tipo di missioni internazionali.

Operazione speciale

Una seconda ipotesi potrebbe essere quella di organizzare una operazione di forze speciali. Questa opzione comporterebbe l'invio di una forza di terra più snella e più veloce da assemblare e spostare, e che si concentrerebbe sulla presa di siti chiave per la sicurezza e l'amministrazione, puntando al salvataggio di Bazoum dagli arresti domiciliari e sul ripristino del suo governo, ha spiegato sempre alla Reuters Ikemesit Effiong, ricercatore senior presso la società di consulenza Sbm Intelligence in Nigeria. L'Ecowas potrebbe richiedere il supporto di intelligence delle forze statunitensi e francesi già presenti all'interno del Niger. "La tempistica sarebbe più breve e la capacità esiste già nella regione. Un'operazione di questo tipo sarebbe realistica", ha detto Effiong. Il rischio però è che le truppe straniere che sorvegliano i siti nel centro della capitale Niamey potrebbero scatenare la violenza della popolazione in una città dove migliaia di persone sono scese in piazza a sostegno dei generali e contro le interferenze straniere.

Contro golpe

Un terzo scenario potrebbe essere quello di sostenere un contro colpo di Stato, sfruttando il fatto che sembra che l'esercito non sia compatto nel sostegno alla giunta. Il Niger è un Paese enorme ed etnicamente eterogeneo e Bazoum ha vinto le elezioni del 2021 con il 56% dei voti. Al di là delle dimostrazioni di forza in piazza non è ancora chiaro il sostegno che i vari gruppi daranno ai nuovi leader. "L'unico scenario operativamente fattibile che riesco a immaginare sarebbe quello di un sostegno più limitato a un 'controgolpe' da parte delle forze nigerine", ha dichiarato Peter Pham, ricercatore presso il think tank del Consiglio Atlantico ed ex inviato speciale degli Stati Uniti nella regione del Sahel.

Sanzioni e dipomazia

Infine resta l'opzione di più soft, quella cioè di continuare a provare a fare pressione con l'imposizione di sanzioni, magari ampliando il raggio di queste ultime, che sono già state decise dall'Occidente e dai Paesi della Regione. È la linea che l'Italia vorrebbe si seguisse. In Niger "io credo che seguire la via diplomatica sia la scelta più giusta, perché dobbiamo scongiurare una nuova guerra nel continente africano. Abbiamo bisogno di stabilità, di pace", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Rds. Il leader di Forza Italia ha confermato che i militari italiani ancora presenti "sono circa 250" insieme al contingente belga, tedesco, francese e americano, spiegando che si trovano nella zona dell'aeroporto, quindi non operativi sul territorio.

Il Niger, che confina con Algeria e Libia, è un alleato chiave dell'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione irregolare dall'Africa subsahariana. Il Paese è snodo dei flussi che, in particolare dalla Nigeria, lo attraversano per andare in Algeria e Libia, con la speranza di partire alla volta dell'Europa. Secondo la Caritas, nel 2019 c'erano quasi 300mila persone tra rifugiati e sfollati interni pronti a lasciarlo per raggiungere le nostre coste.

