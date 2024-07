Orban da Putin attacca Bruxelles: "Non si ottiene la pace da una poltrona"

Viktor Orban è a Mosca per parlare della guerra in Ucraina con Vladimir Putin. Il premier ungherese ha tirato dritto per la sua strada e non si è fermato nemmeno davanti alla furia dei vertici dell'Unione europea, che hanno condannato la trasferta in Russia del leader magiaro perché dal primo luglio l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Ue, e rappresenta quindi in un certo senso l'intera Unione. La visita al Cremlino arriva proprio due giorni dopo la missione di Orban a Kiev, dove il premier ungherese si è recato per la prima volta dall'inizio della guerra, e nella quale ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad accettare un cessate il fuoco allo scopo di raggiungere una soluzione definitiva del conflitto.

Orban a Mosca da Putin. Ma a che titolo?

Come da attese, il leader magiaro ha discusso con il capo del Cremlino del conflitto in Ucraina. Un dialogo che rientra nella sua "missione di pace". Ma a che titolo? Prima della notizia dell'arrivo a Mosca, su X Orban ha riconosciuto che la missione non rappresenta l'Ue e ai media ufficiali ha detto di voler "analizzare la situazione". E, a poche ore di distanza dalla condanna dei vertici europei, il primo ministro ungherese ha risposto nel merito: "Non è possibile arrivare alla pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles e aspettare che la guerra finisca miracolosamente". Sfidando apertamente i leader europei, Orban usa il semestre di presidenza dell'Ue, iniziato lunedì, per promuovere una pace negoziata in Ucraina.

La presenza di un leader europeo in territorio russo va a tutto vantaggio di Putin. "Caro signor Primo Ministro, cari colleghi, benvenuti a Mosca, in Russia, capisco che questa volta siete arrivati non solo come nostro partner di lunga data, ma anche come presidente di turno del Consiglio dell'Ue", ha detto il presidente russo accogliendo il leader magiaro al Cremlino. "Naturalmente sono pronto a discutere con lei i dettagli di questo tema (la risoluzione pacifica della crisi ucraina, ndr), spero che mi farà conoscere anche la sua posizione e quella dei partner europei", ha affermato Putin a Orban, che rivendica il ruolo dell'Ungheria che presto diventerà "l'unico Paese dell'Ue che potrà dialogare sia con la Russia che con l'Ucraina".

A Mosca Orban non è solo. Al suo fianco c'è anche il ministro degli Esteri Peter Szijjarto. Da quando la Russia ha lanciato l'invasione totale dell'Ucraina nel febbraio 2022, Orban si è distinto tra i leader dell'Unione Europea e della Nato per la sua riluttanza a firmare massicci pacchetti di armi e aiuti occidentali per l'Ucraina. Il mese scorso, Putin aveva affermato che la Russia avrebbe posto fine alla guerra solo se Kiev avesse soddisfatto determinate condizioni.

Tra questi figurano la rinuncia alle ambizioni della Nato e la cessione di quattro regioni parzialmente occupate che la Russia rivendica nella loro interezza, oltre alla Crimea. L'Ucraina ha respinto le condizioni come assurde e ha affermato che equivalevano a una capitolazione. A Kiev Orban - che mantiene stretti rapporti con Putin - aveva presentato a Zelensky una proposta di cessate il fuoco, volta a sospendere i combattimenti con la Russia.

La furia dei leader europei

La visita di Orban in Russia ha fatto andare su tutte le furie i vertici e leader europei. "La sostanza di questa visita non è quella giusta. Si tratta di appeasement e non di pace e noi crediamo che mini l'unità e la determinazione che dobbiamo mostrare per porre fine a questa guerra", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "Non siamo stati assolutamente informati della visita, non è stata coordinata con noi né con nessun altro che io sappia", ha aggiunto. La Nato, invece, era informata della visita: "Orban ci ha informato di questa visita a Mosca e mi aspetto che quando sarà a Washington ci sarà modo per discutere di questo viaggio che avviene sulla base di rapporti bilaterali", ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg precisando comunque che "Orban non rappresenta la Nato in Russia".

Dure le risposte delle cancellerie europee. "Orban non rappresenta gli interessi nostri o dell'Ue a Mosca, né ha alcun mandato per negoziare a nostro nome", è la condanna del primo ministro ceco Petr Fiala. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha commentato la trasferta magiara in modo netto: "lo statement dell'Ue è chiaro: noi condanniamo la guerra di Putin e siamo solidali con l'Ucraina, che sosteniamo sul piano delle finanziario e militare". Più pacata la risposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Orban va a Mosca come primo ministro ungherese. Non mi sembra il momento di fare visite in Russia, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole".