Smantellata l'organizzazione che vendeva organi su Facebook

Un traffico illegale di organi umani, che funzionava sotto gli occhi di tutti, su un gruppo Facebook. La polizia indonesiana ha smantellato un'organizzazione criminale che si occupava di comprare gli organi per poi venderli sia all'estero che in Indonesia, dove la donazione tra parenti e amici è legale, ma non la compravendita. Sono 12 le persone finite in manette, tra cui Hanim, un uomo di 41 anni entrato a far parte del gruppo criminale dopo aver venduto un rene alla stessa compagnia nel 2019. Dopo esserne diventato membro, il 41enne ha contribuito a coordinare il sistema di compravendita, individuando altri connazionali in difficoltà economiche e pronti a fare lo stesso.

I potenziali venditori di reni contattavano tipicamente l'organizzazione tramite gruppi privati di donatori di rene su Facebook e fornivano dettagli personali come età, sesso e gruppo sanguigno. Successivamente, si incontravano in una casa in affitto a Bekasi, fuori Giacarta, e volavano a Phnom Penh, capitale cambogiana, per un controllo medico presso un ospedale militare. Una volta superati i test, venivano abbinati a compratori provenienti da vari Paesi, tra cui Singapore, Malesia e Cina, secondo quanto riportato da Hanim e dalla polizia indonesiana. I destinatari pagavano 200 milioni di rupie indonesiane (oltre 10 mila euro) per un rene. "Ho venduto il mio rene a un paziente di Singapore", ha dichiarato Hanim ai media televisivi locali, dalla sede della polizia di Giacarta in un video pubblicato su YouTube domenica scorsa. I venditori incontravano i compratori, firmavano un accordo di donazione e fissavano una data per l'operazione.

All'inizio di luglio e dopo 122 donazioni, la polizia indonesiana ha smantellato l'organizzazione. Dodici persone sono state arrestate e incriminate, incluso Hanim e altre 9 persone che avevano venduto i loro reni in cambio di denaro. Nell'organizzazione erano coinvolti anche un poliziotto e un funzionario dell'immigrazione. Il funzionario dell'immigrazione, identificato dalla polizia con le iniziali A.H.,veniva pagato da 3 a 3,5 milioni di rupie per ogni donatore che aiutava a superare i controlli di immigrazione all'aeroporto di Bali. Tuttavia, il funzionario ha negato ogni addebito affermando che non aveva idea che i donatori fossero coinvolti nel traffico d'organi, poiché gli avevano detto che andavano in Cambogia a lavorare per operatori di gioco d'azzardo online.

Continua a leggere su Today.it...