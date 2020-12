La folle orgia in un bar con 25 persone e un eurodeputato: la festa viene interrotta dalla polizia

Un’orgia in pieno lockdown. Ebbene sì. L’amplesso si sarebbe consumato in un bar nel pieno centro di Bruxelles, secondo quanto riporta il quotidiano belga Dh. Una notizia che, si legge sulle pagine del giornale, potrebbe far sorridere se il Paese, come del resto tutta l’Europa, non stesse facendo i conti con una crisi sanitaria senza precedenti che in Belgio ha già provocato la morte di oltre 16mila persone, un record visto che parliamo di una nazione di 11 milioni di abitanti.

L'orgia in un bar di Bruxelles

Quanto all’orgia, Dh scrive che gli agenti sono intervenuti in un bar che si trova a due passi da una stazione di polizia del centro. All’interno del bar c’erano 25 uomini. La polizia avrebbe trovato anche degli stupefacenti. Ma non è tutto. Sì perché secondo il quotidiano al momento del blitz nel locale erano presenti anche alcuni diplomatici e - udite udite - un eurodeputato “straniero”. Di chi si tratta? Ah saperlo. Proprio l’europarlamentare avrebbe cercato di tagliare la corda, ma il suo tentativo di fuga si è rivelato vano tanto che è stato identificato dagli agenti insieme agli altri partecipanti. Il politico si sarebbe tradito da solo invocando per sé l'immunità parlamentare. Per tutti, ovviamente, è scattata una sanzione per non aver rispettato le misure anti-contagio.