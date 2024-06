"Così il Covid potrebbe essere nato in laboratorio": Il Nyt rilancia la tesi dell'errore umano

A quattro anni dall'incubo che ha cambiato le nostre vite, la sua origine è ancora un mistero. Parliamo del virus SARS-CoV-2, passato alla storia semplicemente come Covid -19. Ora un saggio della biologa molecolare Alina Chan, pubblicato sul New York Times, rilancia l'ipotesi più inquietante: il virus potrebbe essere "sfuggito" da un laboratorio della città di Wuhan. Secondo il quotidiano americano un gran numero di prove, tra cui anche veri e propri "leak" del governo americano, ovvero dati riservati di cui i giornalisti sono venuti a conoscenza, convergono verso questa tesi. Si tratterebbe dell'esperimento scientifico più "costoso" in termini di vite umane e danni economici, della storia dell'umanità.

Perché Wuhan è una città "sospetta" e quali sono i punti sospetti

Il virus non è emerso in una città qualsiasi, ma a Wuhan, dove si trovava il più importante laboratorio mondiale per i virus simili alla Sars. Gli scienziati stavano lavorando allo studio di campioni di virus simili al Covid prelevati nelle miniere del Laos e della provincia cinese dello Yunnnan.

Non solo: dal 2018 in questo laboratorio si stava cercando di ricreare un virus molto simile a quello del SARS-CoV-2 La ricerca era finanziata anche da un'organizzazione scientifica americana con 80 milioni due euro. Il virus da creare doveva avere la proteina "Spike", la stessa che abbiamo vista implicata nel Covid vero e proprio. Il database con i virus a cui gli scienziati stanno lavorando viene chiuso nell'autunno del 2019. Pochi mesi dopo il mondo intero è alle prese con la pandemia. E uno dei punti fondamentali è che le misure di sicurezza del laboratorio sarebbero state parecchio più basse di quelli americani.

Secondo Chan non si avrebbero inoltre prove convincenti dello "spillover" ovvero del contagio da animale a essere umano che sarebbe avvenuto nel mercato di Wuhan. Per la biologa è molto probabile che siano stati gli esseri umani a infettare gli animali e non viceversa: non si ha notizia del contrario, argomenta la biologa. Insomma, per la studiosa le tracce del virus conducono più verso dei laboratori di biologia molecolare che sui banconi caotici di un mercato cinese e c'è un dato incontrovertibile. Gli Usa, con i loro finanziamenti, avrebbero contribuito a creare una serie di virus molto simili a quelli del Sars Cov-2. L'obiettivo era di studiarli certo, per evitare che si scatenasse una pandemia planetaria dagli effetti letali. Qualsiasi sia l'origine della pandemia, tocca prendere atto che qualcosa comunque è andato storto.