Ornella Saiu uccisa mentre lavora al bar: c'è la svolta, il giallo del movente

C'è una prima svolta importante. La polizia ha arrestato tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio della cittadina italiana Ornella Saiu, 40 anni, assassinata il 31 maggio nella località di Playa del Carmen, in Messico. La procura dello stato messicano di Quintana Roo ha poi confermato l'arresto nello stato di Veracruz di tre persone presumibilmente implicate nell'omicidio.

Era lei il bersaglio del killer, non ci sono dubbi

Il procuratore generale Oscar Montes de Oca nel corso di una conferenza stampa ha precisato che i tre arrestati "a breve saranno messi a disposizione dell'autorità giudiziaria locale". I contorni dell'omicidio non sono ancora stati chiariti. De Oca non ha infatti rivelato quale sarebbe il nesso degli arresti con l'assassinio. La foto segnaletica diffusa ritrae i volti semicoperti di tre uomini probabilmente intorno ai trent'anni: non è stata rivelata l'identità.

Per quel che riguarda il movente, gli inquirenti escludono si tratti di un omicidio per estorsione. L'esecuzione della povera Ornella Saiu "è da collegare al contesto personale, familiare, lavorativo sociale e patrimoniale", secondo Montes de Oca. Era lei il bersaglio, non ci sono dubbi in merito. La vittima non è stata scelta a caso. Il quadro si chiarirà nei prossimi giorni.

Chi era Ornella Saiu

Ornella Saiu, originaria della Sardegna ma da molti anni residente nel paese centroamericano, è stata uccisa una settimana fa da un sicario con un colpo di pistola al volto, mentre stava servendo ai tavoli di una nota caffetteria della cittadina costiera e nota località turistica. Il Café Ristorante Sabrina è un noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona. All'improvviso era entrato un uomo armato, giunto a bordo di una motocicletta che, senza proferire una parola, le aveva sparato alla testa, uccidendola sul colpo.

La tragica fine di Ornella Saiu ha scosso la vasta comunità di italiani che vivono in Messico. La donna lascia un figlio di 18 anni già orfano di padre, morto per una malattia.

