Il Paese che vuole rendere più facile sparare agli orsi dopo l'aumento degli attacchi

Circa 220 casi di attacchi in quattro mesi, sei dei quali mortali. In Giappone il costante aumento della presenza di orsi è diventato un fenomeno allarmante e ora il governo vuole rendere più facile sparare agli animali anche nelle aree residenziali. Sempre più spesso infatti gli orsi si avventurano verso le aree urbane, e c'è chi ritiene che ormai abbiamo iniziato a vedere gli uomini come prede.

Attualmente, i cacciatori autorizzati possono aprire il fuoco solo dopo l'approvazione di un ufficiale di polizia. Il progetto che dovrebbe arrivare nella prossima sessione parlamentare prevede che le armi possano essere usate più liberamente. In particolare si potrà sparare a un orso quando esiste il rischio di lesioni ad esseri umani. I cacciatori locali però si oppongono a questa novità.

I cacciatori contro la nuova proposta spara-orsi

I cacciatori giapponesi sono diffidenti verso la possibilità di rendere più facile sparare: "Incontrare un orso è spaventoso ed estremamente pericoloso. Non è mai garantito che si possa uccidere un orso sparando", ha detto Satoshi Saito, direttore esecutivo dell'Associazione dei cacciatori di Hokkaido, citato dalla Bbc.

"Se non riusciamo a colpire il punto vitale che impedisce all'orso di muoversi, questo scapperà e potrebbe attaccare altre persone", ha spiegato . "Se poi attacca una persona, chi ne sarà responsabile?". Le altre soluzioni messe finora in campo per tenere lontani questi mammiferi non hanno funzionato: né o lupi-robot sperimentati in alcune zone del Paese né sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale sono riusciti a ridurre il rischio derivante dalla presenza di orsi. Nonostante le difficoltà, "catturare e uccidere gli animali non è la strada da seguire", ha dichiarato Junpei Tanaka, del centro di ricerca giapponese sugli animali selvatici. "Piuttosto, il governo deve proteggere l'habitat degli orsi in modo che non siano costretti ad avventurarsi troppo lontano. Nel lungo termine - ha spiegato all'emittente britannica - è necessario attuare una politica nazionale per cambiare l'ambiente forestale, per creare foreste con un'elevata biodiversità".