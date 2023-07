Aggredito da un orso mentre dorme in tenda: uomo di 35 anni in ospedale

Un uomo di 35 anni è stato aggredito da un orso e ha riportato gravi ferite. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 12 luglio in Colorado e l'animale è stato abbattuto. L'episodio è stato confermato dal Colorado Parks Wildlife.

La vittima dell'attacco è un pastore, che era con gli animali al pascolo nella foresta nazionale di San Juan. Ha tentato di difendersi sparando alcuni colpi di fucile contro l'animale, ma non è servito a molto. Ha riportato ferite alla testa, a una mano e a un braccio, ma anche ai fianchi e alla schiena.

Di uno "sfortunato incidente" parla Adrian Archuleta, responsabile della fauna selvatica dell'area del Colorado Parks. "Siamo grati - dice - che la vittima sia stata in grado di contattare l'aiuto per far schierare i servizi di emergenza e che sia stato in grado di essere estratto per ricevere le cure mediche necessarie". Dopo l'attacco, la vittima è infatti riuscita a strisciare fino alla sua tenda e chiedere aiuto. È stato raggiunto e portato in ospedale dove è anche stato sottoposto a un intervento.

Parallelamente sono iniziate le ricerche dell'animale. Le guardie del parco hanno trovato alcune pecore uccise e poi tracce di sangue. Hanno quindi setacciato l'area con l'aiuto del personale del Servizio di ispezione per la salute degli animali e delle piante del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (APHIS). Mobilitata anche una squadra cinofila. I cani hanno fiutato e intercettato l'orso. L'animale, informano dal Parco, è stato braccato e ucciso. Questo è infatti ciò che prevede il protocollo nel caso di aggressioni agli uomini. Sono stati disposti anche una serie di accertamenti sulla carcassa dell'animale. Si analizzerà il contenuto del suo stomaco e saranno analizzate anche le ferite che aveva sul torace. Dal momento che ha morso il pastore, le autorità devono accertare se avesse la rabbia.



"Questa è una parte difficile del lavoro. Ma quando si tratta di lesioni alle persone a seguito di un attacco di predatori, la salute e la sicurezza umana sono la nostra massima priorità"Fino a quando non avremo i risultati dal laboratorio per quanto riguarda il test del dna, non possiamo confermare al 100% che questo sia l'orso incriminato. Sulla base delle informazioni che abbiamo a questo punto, siamo fiduciosi che sia l'orso incriminato", la precisazione dei responsabili del Parco.

