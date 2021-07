Paura al circo: orso prova a sbranare l'addestratrice davanti ai bambini

A Berezovsky in Russia. L'ha attaccata e presa per una gamba. La donna è riuscita a salvarsi per poco. Nonostante questo, lo spettacolo è proseguito

Un orso bruno ha attaccato la sua addestratrice durante uno spettacolo circense e davanti a un gruppo di bambini e famiglie. L’episodio è accaduto l’altro giorno a Berezovsky in Russia, dove si stata esibendo l'Harlequin Travelling Circus. Dei video riprendono il momento dell’attacco, in verità sono stati due e a poca distanza l’uno dall’altro avendo sempre come vittima l’addestratrice che fortunatamente non ha avuto grandi conseguenze al livello fisico. Nel corso del numero l’animale all’improvvisamente ha afferrato il piede della donna prendendole anche la caviglia e trascinandola. E’ stato necessario l’intervento di due artisti maschi che hanno afferrato da dietro l’orso e lo hanno portato via dalla scena.

L'Harlequin Traveling Circus è noto nel paese per l’utilizzo degli animali nei loro numeri circensi, animali che vengono anche fatti travestire con abiti a voler ancora sottolineare ‘l’addestramento umano degli animali’. E difatti nei video si vede l’animale travestito con cappellino e una sciarpa rosa che comincia il numero come da copione ma che poi aggrappa violentemente la gamba della sua addestratrice. Dopo l’incidente e dopo qualche cura del caso pare che la donna abbia voluto proseguire il numero previsto. L’orso è stato costretto a continuare a esibirsi. L’addestratrice ha fatto penzolare un cerchio davanti all'animale, ma è stata afferrata di nuovo. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un altro addestratore per trascinare via l'orso. Alcuni rapporti locali sostengono che si sia verificata una terza aggressione, ma questo non trova conferma.

"The show must go on"

Lo spettacolo comunque è continuato nonostante quanto accaduto e dinanzi agli spettatori visibilmente scioccati, molti dei quali erano bambini. Nonostante i video e le testimonianze dei presenti, il circo ha negato gli attacchi riportando quanto accaduto al fatto che "gli orsi sono nella stagione degli amori". Ovviamente l’incidente ha riportato al centro del dibattito la questione relativa all’utilizzo degli animali durante gli spettacoli circensi, cosa che invece è ancora molto popolare in Russia. Anche i video, diventati virali, hanno scatenato polemiche anche sulla decisione dell’addestratore e del circo di voler proseguire il numero nonostante l’orso apparisse visibilmente alterato e stressato.

Altra polemica è poi scoppiata sulla mancata presenza di protezioni tra pubblico e arena. Nel gennaio 2020 è entrato in vigore nel Paese un emendamento che vieta gli zoo di contatto, luoghi in cui i visitatori possono accarezzare e connettersi direttamente con gli animali. Ma la polemica resta. Anche perché non è il primo episodio del genere. Meno di un mese fa un cervo ha attaccato il suo allenatore durante uno spettacolo circense nella città russa di Barnaul.