Il cratere, l'audio di Hamas, il numero di morti: i punti oscuri della strage di Gaza

Da una parte c'è Israele (spalleggiata dagli Stati Uniti) che continua a respingere le accuse di un suo coinvolgimento nell'attacco, dall'altra Hamas e la jihad islamica che invece accusano apertamente Tel Aviv. Sono ancora molti i punti oscuri sull'esplosione avvenuta all'ospedale al Ahli di Gaza City alle 18.59 dello scorso 17 ottobre. Quella che si combatte è anche una guerra di opposte propagande. Al momento però la verità latita: non solo non è possibile dire con assoluta certezza chi abbia provocato il massacro, ma anche il numero delle vittime è incerto.

Il numero delle vittime è sconosciuto

Subito dopo i fatti, un portavoce del ministero della Sanità di Gaza ha parlato di 500 morti, ma lo stesso ministero ha poi corretto il tiro dicendo che le vittime erano "centinaia". Il direttore del vicino ospedale al-Shifa, Mohammed Abu Selim, ha detto qualche ora dopo l'esplosione che nel suo nosocomio era state portate circa 150-200 persone rimaste uccise nella strage, senza però riuscire a dare una stima più precisa. L'ultimo dato fornito dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, è di 471 morti e centinaia di feriti, ma si tratta di una cifra da prendere con molta cautela. Di sicuro le vittime sono state molte, ma è difficile verificare in modo indipendente i numeri che circolano. Secondo Tel Aviv il numero reale dei morti sarebbe molto più basso.

Chi ha colpito l'ospedale?

Anche sulla paternità della strage restano dei dubbi. Inizialmente Hamas ha parlato di un raid dell'esercito israeliano, informazione che si è diffusa a macchia d'olio sui social media ed è stata rilanciata da molte agenzie di stampa. A stretto giro sono arrivate le prime precisazioni dell'esercito israeliano che ha negato sin da subito ogni responsabilità accusando in particolare il Movimento per il jihad in Palestina, l'altra organizzazione terroristica che ha scatenato gli attacchi del 7 ottobre insieme ad Hamas.

Secondo Tel Aviv l'ospedale sarebbe stato colpito da un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza che ha fatto cilecca e per errore è caduto in territorio palestinese. La versione israeliana è sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che mercoledì nel corso della visita a Tel Aviv ha scagionato Israele citando fonti del Pentagono. Una tesi ribadita durante il viaggio di ritorno negli Stati Uniti. "Il Dipartimento della Difesa Usa - ha detto Biden - sostiene che è molto improbabile'' che l'attacco provenisse dagli israeliani.

La versione degli Stati Uniti

Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha detto che la valutazione sull'estraneità di Israele si basa su vari rapporti di intelligence, nonché su "video e immagini open source dell'incidente". Fonti di intelligence in particolare avrebbero rivelato che alcuni combattenti palestinesi ritengono che la causa dell'esplosione sia un razzo lanciato dalla Jihad islamica. Alcuni funzionari degli Stati Uniti hanno inoltre riferito al New York Times che i dati satellitari a infrarossi mostrerebbero che il razzo è partito dalla Striscia di Gaza. Gli stessi funzionari (che hanno chiesto l'anonimato) hanno però avvertito che si tratta di un'analisi preliminare.

Il presunto audio di Hamas e la tesi di Israele

L'esercito di Tel Aviv ha portato vari elementi per provare l'estraneità delle forze israeliane. Tra queste c'è l'audio di un presunto colloquio tra due membri di Hamas che analizzano la situazione facendo riferimento esplicito a un errore ("è nostro?"; "sembra di sì"). Sull'audio però ci sono dei dubbi. In particolare, secondo un giornalista dell'emittente britannica Channel 4 (che dice di aver interpellato diversi esperti), l'accento e il linguaggio usato non sarebbero credibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Daniel Hagari, portavoce delle forze armate israeliane (Idf), ha detto che dalle loro verifiche è emerso che intorno alle 18,15 ora locale di martedì, la Jihad islamica aveva lanciato verso Israele una raffica di razzi. Alle 18,59 sono partiti 10 di questi razzi da un cimitero vicino l'ospedale di Gaza, ed è stato in quel momento che è arrivata la notizia di un'esplosione nella struttura sanitaria.

Per l'Idf, è chiaro che si è trattato di un errore di Hamas: dall'inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all'interno della Striscia.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

I jihadisti: "Abbiamo commesso errori, ma non di questa portata"

La Jihad islamica ha definito "menzogne" le accuse mosse da Israele. Secondo i jihadisti, le riprese video e l'entità della distruzione testimonierebbero che a provocare la strage non può che essere stata una bomba israeliana. Una tesi condivisa anche da vari analisti. Musab Al-Breim, un portavoce del gruppo, ha definito "primitive" le armi in dotazione ai palestinesi (e in particolare al gruppo jihadista) e dunque incapaci a provocare una distruzione di quella portata.

Vero è però alle 19.09, e dunque pochi minuti dopo l'esplosione, l'ala militare del gruppo ha postato un messaggio su Telegram sostenendo di aver lanciato dei razzi in direzione di Israele. Al-Breim ha tuttavia puntualizzato che non sempre la tempistica dei post coincide con quella delle azioni militari. In passato "abbiamo commesso degli errori, non lo nego", ha detto riferendosi ai lanci di razzi caduti all'interno della Striscia, "ma non errori di questa portata".

Il cratere è incompatibile con un raid aereo?

Gli esperti militari interpellati dal Guardian nutrono dei dubbi che a causare la strage sia stato un raid di Israele. Secondo quanto ricostruito, l'esplosione è avvenuta alle 18.59, ora locale. I video mostrano un improvviso bagliore e poi, pochi secondi dopo, una seconda esplosione.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/O5Lx1BtOtJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

Le immagini girate il giorno successivo mostrano un piccolo cratere nei pressi del parcheggio della struttura. L'impatto sarebbe avvenuto proprio in quel punto.

Marc Garlasco, consigliere militare ed ex analista del Pentagono, ha detto al quotidiano britannico che a suo avviso "il cratere non è compatibile con un attacco aereo" e anche i danni alle strutture circostanti "non sono coerenti" con le caratteristiche dei missili Jdam statunitensi in dotazione all'esercito israeliano. Anche Justin Bronk, esperto di tecnologia militare e docente presso Royal United Services Institute, sostiene che un attacco aereo "sembra meno probabile di un guasto di un razzo che provochi un'esplosione e un incendio di carburante". Ad oggi però manca una prova inconfutabile ed è difficile verificare in modo indipendente le versioni contrapposte delle due parti in causa. Per arrivare a una verità servirà del tempo.