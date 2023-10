Hamas propone lo scambio tra 229 ostaggi e 7mila detenuti, Israele rifiuta (e aumenta le truppe)

Tutti gli ostaggi in mano ad Hamas, 229 persone, in cambio di tutti i detenuti palestinesi, circa 7mila. Questa la proposta presentata da Yahia Sinwar, leader di Hamas nella Striscia di Gaza, al governo israeliano: "Siamo pronti a un accordo immediato per lo scambio dei prigionieri, tutti gli ostaggi in cambio di tutti i detenuti". Una proposta rispedita al mittente, non soltanto per l'enorme divario numerico delle persone in ballo, come ribadito anche dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari: "Posso definire questa proposta in un solo modo: terrorismo psicologico".

Una mancata intesa confermata anche da Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas: "Ci sono stati diversi contatti al riguardo di uno scambio di prigionieri, ma Israele non ha affrontato la questione con serietà - ha spiegato, criticando poi i pochi aiuti arrivati a Gaza - Non ci aspettiamo che i Paesi arabi mobilitino i loro eserciti, ma non riescono nemmeno a far arrivare i soccorsi. Siete così deboli e sottomessi da non potere nemmeno portare aiuti umanitari a Gaza". "Non siamo preoccupati dall'invasione di Israele - ha concluso - non siamo preoccupati dalle minacce di un'operazione via terra, siamo preparati e diciamo al nemico che lo stiamo aspettando".

Israele aumenta le truppe

Nel frattempo il conflitto è entrato in una nuova fase, sancita dall'inizio della vasta operazione dell'esercito israeliano, che ha attaccato con massicci raid la Striscia di Gaza, entrando nel territorio di Hamas con tank e soldati. "Sarà una guerra dura e lunga" ha detto il premier Benjamin Netanyahu, spiegando che l'operazione andrà avanti fino alla totale eliminazione del nemico. Stimare la durata del conflitto è impossibile al momento, ma l'intervento di Israele sulla Striscia di Gaza si fa sempre più deciso. Come riporta Times of Israel, le forze israeliane hanno aumentato le truppe dispiegate nelle zone controllate da Hamas, intervenendo "più in profondità" nella Striscia rispetto ai giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riportato dall'Idf (Israel Defense Force) nelle ultime 24 ore i caccia israeliani hanno colpito 450 obiettivi di Hamas. Nel mirino, centri di comando, postazioni di osservazione e per il lancio di missili anticarro. I militari hanno confermato anche estese attività di terra, con le truppe che hanno colpito "diverse cellule terroristiche" che stavano per attaccare con dei missili anticarro.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp