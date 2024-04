"Solo 33 ostaggi sono ancora vivi": la rivelazione dell'intelligence israeliana

Solo 33, sui 133 ostaggi israeliani trattenuti da Hamas, sono ancora vivi. A dirlo è la stessa intelligence israeliana, nelle parole di un funzionario che ha parlato al Jerusalem Post a condizioni di anonimato. La rivelazione arriva nel contesto delle trattative in corso al Cairo per arrivare ad una tregua tra le due parti.

"Non ci sono colloqui in corso tra Israele e Hamas, né c'è una nuova offerta israeliana in questo senso", ha affermato il funzionario. "Quello che c'è è un tentativo da parte dell'Egitto di riavviare i colloqui con una proposta egiziana che comporterebbe il rilascio di 33 ostaggi tra cui donne, anziani e malati".

Il ruolo dell'Egitto e il punto sulla tregua

"L'Egitto vuole vedere progressi" sul fronte di un accordo "anche perché è preoccupato per una potenziale operazione a Rafah", ha aggiunto il funzionario citato dal quotidiano israeliano.

Di preoccupazioni da parte egiziana ha parlato anche il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, facendo sapere tramite un post su X che la delegazione egiziana è arrivata a seguito della minaccia di entrare a Rafah, chiedendo poi che tale operazione inizi immediatamente.

ההצעה המצרית הגיעה כי בחמאס מפחדים מפעולה ברפיח. רפיח עכשיו! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 26, 2024

Con i tank israeliani ormai pronti ad entrare a Rafah, a sud della Striscia di Gaza, dove sono rifugiati circa un milione e mezzo di palestinesi, l'Egitto teme infatti un afflusso di profughi senza precedenti e da mesi ha iniziato ad assumere un ruolo sempre più attivo nei difficili processi negoziali tra Israele e Hamas.

"Non c'è stata alcuna decisione su quanto durerà una tregua, ma se tale scambio fosse concordato, la pausa nei combattimenti sarebbe "sicuramente inferiore a sei settimane", ha aggiunto il funzionario israeliano.