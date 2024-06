L'operazione israeliana per liberare i quattro ostaggi di Hamas è stata un massacro

L'esercito israeliano ha portato in salvo quattro ostaggi di Hamas grazie a una complessa operazione, che è costata la vita a centinaia di residenti nel campo profughi urbano di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza.

Il numero di vittime causate dall'attacco è apparso da subito preoccupante e il bilancio è peggiorato nelle ore successive: il ministero della Sanità di Gaza, afferma che 274 palestinesi sono stati uccisi - rispetto ai 210 riportati il giorno dell'operazione - e che 698 sono rimasti feriti. Il consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha confermato il coinvolgimento di civili, senza però precisare o confermare i numeri forniti dalle due fazioni. La ricostruzione dell'operazione permette di comprendere le caratteristiche dell'assalto israeliano e del perché abbia causato questo numero di morti.

Gli ostaggi liberati "simbolo" dell'attacco del 7 ottobre di Hamas

Per riuscire a liberare gli ostaggi le forze speciali israeliane hanno condotto raid simultanei nei siti ritenuti appartenere ad Hamas a Nuseirat. Commando dell'Idf hanno fatto irruzione nel campo densamente popolato di Al-Nuseirat per salvare quattro persone rapite dai militanti di Hamas dall'attacco del 7 ottobre scorso. Tra i liberati c'è anche Noa Argamani, apparsa in un video del 7 ottobre mentre i terroristi di Hamas la portavano via in moto tra le sue urla: "Non uccidetemi".

Quelle immagini divennero il simbolo dell'attacco della fazione islamica. Più di recente si era vista in un altro video della propaganda di Hamas. Dopo la liberazione, Argamani è stata ripresa mentre si abbracciava col padre Yaakov nel tragitto verso l'ospedale.

Oltre Noa Argamani, gli altri ostaggi liberati sono: Almog Meir Jan, 21 anni, Andrey Kozlov, 27 anni, Shlomi Ziv, 40 anni.

Perché ci sono state così tante vittime nel blitz israeliano: i video

Dopo l'operazione, l'esercito israeliano ha riferito che un ufficiale delle forze speciali è stato ucciso in uno scontro a fuoco con militanti e che era a conoscenza di "meno di 100" palestinesi uccisi, senza specificare quanti di loro fossero militanti o civili.

Il ministero della Salute di Gaza ha dato altre cifre: 283 morti e 814 feriti solo nelle ultime 24 ore. La stragrande maggioranza di queste vittime - 274 morti e 698 feriti - sono state causate dall'operazione israeliana a Nuseirat, ha riferito il ministero. I video dell'attacco mostrano elicotteri sganciare missili su centri densamente abitati e nelle vicinanze di un mercato affollato.

La pressione sugli ospedali dell'area è stata confermata da Medici senza frontiere: gli operatori si sono ritrovati a "curare un numero enorme di pazienti gravemente feriti, molti dei quali sono donne e bambini. È un incubo, ci sono stati afflussi di feriti uno dopo l'altro, mentre venivano bombardate aree densamente popolate. È molto più di quanto si possa fare in un ospedale funzionante, figuriamoci con le scarse risorse che abbiamo qui", spiega Samuel Johann, coordinatore di Msf a Gaza. "Solo in un'ora abbiamo ricevuto circa 50 pazienti gravemente feriti".

L'operazione per salvare gli ostaggi di Hamas a Nuseirat: la ricostruzione

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che l'operazione di salvataggio degli ostaggi era stata pianificata da settimane ed è stata condotta congiuntamente dall'esercito con unità d'elite della polizia e dei reparti di intelligence dello Shin Bet.

Bringing them home:

The moment we rescued 3 of the 4 hostages from the heart of Gaza. pic.twitter.com/NkQvXJ9ChT — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

L'operazione prevedeva di fare irruzione in case civili in cui erano tenuti gli ostaggi. La prima squadra ha recuperato il primo ostaggio agilmente, ma la seconda ha incontrato una decisa resistenza da parte dei miliziani di Hamas, rimanendo bloccata in violenti scontri a fuoco nei dintorni del mercato di Nuseirat. Per sbloccare la situazione, sono arrivati i bombardamenti con voli radenti al suolo degli elicotteri israeliani.

Secondo fonti locali, nell'area erano presenti miliziani che hanno impiegato lanciarazzi e armi pesanti per impedire l'evacuazione degli ostaggi. Ma i bombardamenti hanno permesso di "aprire la strada" e permettere la fuga degli ostaggi.

La parte palestinese ha parlato di un ''massacro'' di civili, testimoniato da immagini cruente di feriti e morti insanguinati, compresi bambini, che circolano sui social media. Al momento dell'operazione molte persone si stavano infatti recando al mercato. Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che le forze speciali sono state sotto tiro durante l'intera operazione.

In generale, le ultime vittime portano il bilancio totale delle vittime di Gaza dal 7 ottobre a 37.084 morti e 84.494 feriti, secondo il ministero.