Chi sono gli ostaggi liberati da Hamas: tra loro 8 bambini e Abigail, orfana dall'attacco del 7 ottobre

L'esercito israeliano ha confermato che oggi, domenica 26 novembre, 14 ostaggi israeliani e 3 thailandesi sono stati liberati da Hamas. Ora verranno trasferiti in aereo a una base israeliana e in poi in ospedale. "Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, gli ostaggi che sono stati consegnati sono 14 israeliani e tre stranieri", riporta su X il portavoce dell'esercito israeliano (Idf), Daniel Hagari. Di questi fanno parte 8 bambini, tra cui Abigail Edan, la bambina di 4 anni rimasta orfana il 7 ottobre e rapita da Hamas. Uno tra gli ostaggi israeliani liberati oggi è invece stato trasportato in elicottero in ospedale "in gravi condizioni", secondo i media locali, si tratta di Alma Avraham, di 84 anni.

Chi sono gli ostaggi liberati: tra loro 8 bambini e Abigail Idan

L'Autorità Palestinese per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex-Detenuti ha annunciato i nomi dei 39 detenuti del terzo gruppo rilasciato oggi come parte dello scambio con gli ostaggi israeliani, sottolineando che sono tutti minorenni, la maggior parte provenienti da Gerusalemme. "Stiamo facendo ogni sforzo per il ritorno dei nostri ostaggi e alla fine li faremo tornare tutti", ha detto Benjamin Netanyahu che oggi è entrato a Gaza per visitare le truppe, secondo quanto mostra un video diffuso dal suo ufficio che ha precisato che il premier ha visitato uno dei tunnel di Hamas scoperti dalle forze israeliane.

Sono in tutto otto i bambini che sono stati rilasciati oggi da Hamas nell'ambito del terzo giorno di scambio.

L'attesa maggiore era per Abigail Idan, la bambina che ha anche cittadinanza americana e che ha compiuto 4 anni venerdì scorso in prigionia. I suoi genitori sono stati uccisi il 7 ottobre scorso nell'attacco di Hamas, i suoi due fratelli sono sopravvissuti ma lei era stata portata via.

Vi sono poi Ofri, di 10 anni, Yuval, di 9 anni, e Oriya, di 4 anni, che sono stati liberati insieme alla loro mamma Hagar Brodetz, di 40 anni. I quattro erano stati rapiti a Kfar Aza mentre il padre cercava di opporsi all'attacco terroristico.

È del kibbutz di Kfar Aza anche Chen Almog Goldstein, di 48 anni, liberata con i figli Agam, 17 anni, Gal, 11 anni, e Tal, 9 anni. Il padre Nadav e l'altra sorella Yam sono rimasti uccisi nell'attacco. Un'altra donna dello stesso kibbutz, Aviva Siegel, 64enne nativa del Sudafrica, è stata liberata, mentre suo marito Keith Siegel, che è anche cittadino americano, si ritiene sia ancora prigioniero a Gaza.

È stata poi liberata una donna anziana Alma Avraham, 84enne, rapita a Nahal Oz, lo stesso kibbutz dove erano state rapite le sorelle Elaykim Ela, di 8 anni, e Dafna di 15. Nell'attacco sono stati uccisi il padre, Noam, la sua fidanzata, Dikla, e il loro bambino, Tomer. La mamma delle due sorelle, Maayan Zin, è diventata in queste settimane uno dei volti pubblici del movimento dei familiari degli ostaggi. Infine è stato liberato Roni Krivoi, 25enne con nazionalità anche russa, rapito mentre lavorava al festival di musica Supernova.

Hamas: "Cittadino russo liberato in omaggio a Putin"

Hamas ha reso noto di aver consegnato alla Croce Rossa 14 ostaggi israeliani e quattro thailandesi, secondo quanto si legge sul sito di Haaretz che invece in precedenza aveva citato un portavoce dell'esercito israeliano che parlava di 14 israeliani e tre stranieri. A questi 17 si aggiunge il cittadino russo che era già stato consegnato in precedenza ai funzionari dell'organizzazione internazionale.

"In omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin e in un segno di rispetto per la posizione della Russia sulla questione palestinese, abbiamo rilasciato uno dei detenuti che ha cittadinanza russa'': lo ha affermato Hamas, citato dalla radio pubblica israeliana Kan.

