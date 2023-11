"Hamas ritarda, se non li rilascia sarà guerra": il mistero degi ostaggi "sospesi"

Hamas ha annunciato che sta ritardando il rilascio del secondo gruppo di ostaggi di 13 persone alla Croce Rossa. Lo riferiscono media israeliani, sottolineando che il gruppo sosterrebbe che alcune condizioni non sarebbero state rispettate da Israele. "Abbiamo deciso di posticipare il rilascio del secondo gruppo dei rapiti fino a quando Israele non rispetterà i termini dell'accordo di rilascio del secondo gruppo di prigionieri palestinesi e di portare tutti i camion di aiuti umanitari previsti nel nord della Striscia di Gaza", sottolinea l'ala militare di Hamas secondo quanto riferisce 'Channel 12'. Secondo altre fonti rilanciate da alcuni media israeliani ma anche dalla 'Cnn' e da altri media israeliani la consegna degli ostaggi israeliani da parte di Hamas sarebbe iniziato.

Israele: "Se Hamas non rilascia ostaggi entro mezzanotte sarà guerra"

"Hamas sa che se gli ostaggi non saranno rilasciati entro la mezzanotte, l'esercito riprenderà le operazioni di guerra. E quindi sta cercando di controllare la narrativa". Lo hanno detto funzionari della sicurezza israeliana, citati da Ynet.

Le stesse fonti hanno detto che nelle ultime ore, prima che avvenisse lo scambio concordato, Hamas "ha cambiato il percorso del viaggio e del trasferimento dei rapiti contrariamente al piano" prestabilito. Poi - a fronte delle denunce di Hamas sull'ingresso degli aiuti a Gaza - hanno sottolineato che Israele "ha trasferito nel nord della Striscia di Gaza ben 61 camion di aiuti umanitari sui 200 passati oggi, tra cui cisterne di carburante e gas".

Una fonte della sicurezza egiziana ha rivelato che ci sono stati contatti ai massimi livelli tra le parti egiziana, israeliana, qatariota e americana per consegnare il secondo gruppo di detenuti, mantenere la tregua e la far sì che Israele rispetti i suoi impegni. È interesse dell'Egitto - aggiunge la fonte - consegnare con successo il secondo gruppo di detenuti e non giungere a una rottura della tregua, cosa che consentirebbe a Israele di riprendere i bombardamenti sulla Striscia di Gaza prima della fine dei quattro giorni di tregua concordata

