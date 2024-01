Due dei tre ostaggi apparsi nel video di Hamas sono stati uccisi

Due dei tre ostaggi apparsi domenica sera nel video di Hamas sono morti. Lo fa intendere in un nuovo filmato pubblicato in serata Noa Argamani, la ragazza rapita che compariva nello stesso video messo su Telegram dal gruppo terroristico. Hamas quindi avrebbe ucciso Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Ma nulla è certo visto che potrebbe trattarsi solo di terrorismo psicologico.

Hamas fa terrorismo psicologico con gli ostaggi

Dal primo video con i tre ostaggi fino all'ultimo ne sono stati pubblicati altri in cui come in una sorta di roulette russa si diceva: "Saranno tutti morti? Alcuni feriti e altri morti? Oppure tutti vivi? Stasera vi informeremo di quale è stato il loro destino".

Nell'ultimo filmato, che in Israele non è stato pubblicato, si vedono i corpi di due uomini privi di vita, sarebbero appunto quelli di Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Secondo il racconto di Argamani, che non è stato possibile verificare, i due ostaggi "sono stati uccisi in due bombardamenti israeliani separati". A 100 giorni dal massacro del 7 ottobre ci sono ancora centinaia di ostaggi vivi mentre più di 20 sarebbero quelli deceduti durante la prigionia.

"Gioco perverso"

L'Ambasciata d'Israele in Italia lo definisce un "gioco perverso". "Hamas ha pubblicato un video in cui chiede alle persone di indovinare le condizioni di tre ostaggi israeliani tra cui Noa Argamani, la cui madre sta morendo di cancro - si legge in un post pubblicato nell'account ufficiale su X -. Per loro, il destino degli ostaggi è un gioco perverso. Abbiamo il dovere, e lo faremo, di sconfiggere questi mostri barbari e non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa".

L'attentato a Ra'anana

Nel frattempo in Israele, più precisamente a Ra'anana, un'auto si è scagliata contro alcune persone, provocando la morte di una donna di 70 anni e molti feriti.

Il Jerusalem Post scrive invece di un presunto accoltellamento di una donna da parte di un "terrorista", aggiungendo che negli stessi istanti un altro uomo avrebbe rubato un'auto per poi sferrare "attacchi" in zone diverse.

Hamas ha rivendicato l'attentato nel centro di Israele definendola "un'operazione di guerriglia e una risposta naturale ai massacri dell'occupazione contro il popolo palestinese". Lo riporta Al Jazeera. Il gruppo terroristico ha poi chiesto di "mobilitare la gioventù rivoluzionaria in tutta la Cisgiordania e Gerusalemme per intensificare la lotta e la rivoluzione finché l'occupazione non sarà sconfitta".