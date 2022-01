Chiede la liberazione di "lady al Qaeda": terrore in una sinagoga

Si è conclusa con la morte del sequestratore la presa di ostaggi nella sinagoga di Colleyville, in Texas dove un uomo si era barricato con quattro persone, tra cui il rabbino. Tutti sono stati liberati ore dopo. Il sequestratore, Muhammad Siddiqui, aveva chiesto il rilascio di quella che ha detto di essere la sorella: Aaifa Siddiqui, la neuroscienziata pachistana conosciuta come 'Lady Al Qaida' e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato le forze dell'ordine per il salvataggio dei quattro ostaggi nella sinagoga in Texas ed ha condannato l'antisemitismo in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. "Stiamo inviando amore e forza ai membri della Congregazione Beth Israel di Colleyville e alla comunità ebraica", ha detto Biden. "Più cose che conosceremo nei prossimi giorni sulle motivazioni del sequestratore, ma lasciatemi essere chiaro a chiunque intenda diffondere l'odio: noi staremo contro l'antisemitismo e contro il crescere dell'estremismo in questo paese. Questo è ciò che siamo, e stasera gli uomini e le donne delle forze dell'ordine ci hanno resi tutti orgogliosi".