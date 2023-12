La foto dell'sos (scritto con cibo avanzato) degli ostaggi uccisi per errore da Israele

Si chiamavano Yotam Haim, 28 anni, Samer Talalka, 22 anni e Alon Shamriz, 26 anni. I tre ostaggi israeliani sono stati uccisi venerdì nel quartiere Shejaiya di Gaza City. Uccisi per errore dalle truppe di Tel Aviv.

Gaza: Yotam, Samer e Alon uccisi per sbaglio da Israele

I tre avevano usato il cibo avanzato per scrivere cartelli che chiedevano aiuto, secondo quanto confermano le forze armate israeliane. Gli uomini si trovavano nell'edificio vicino al luogo in cui sono stati uccisi "da un certo periodo di tempo". Si stima che circa 120 ostaggi siano ancora prigionieri nella Striscia di Gaza, detenuti da Hamas e da gruppi palestinesi minori.

Israele è sotto crescente pressione interna affinché si raggiunga al più presto un nuovo accordo per liberare più ostaggi possibili. Funzionari israeliani hanno ammesso che l'uccisione dei tre uomini che sventolavano una bandiera bianca è stata una violazione delle "regole d'ingaggio". Secondo un ufficiale militare israeliano, che ha parlato a condizione di anonimato e le cui parole sono riprese dai media internazionali, i tre giovani ostaggi israeliani erano usciti a torso nudo da un edificio: uno di loro aveva in mano un bastone con un panno bianco.

Uno dei militari si sarebbe sentito minacciato, poiché gli uomini si trovavano a decine di metri di distanza, li ha considerati "terroristi" e ha aperto il fuoco. Due sono stati immediatamente uccisi mentre il terzo, ferito, è rientrato nell'edificio. Si è udito, a quel punto, un grido di aiuto in ebraico e il comandante del battaglione ha ordinato alle truppe di cessare il fuoco. L'ostaggio ferito è stato però ucciso a colpi di arma da fuoco.

Il lenzuolo con le richieste d'aiuto

Non è chiaro se gli ostaggi fossero stati abbandonati dai sequestratori o fossero riusciti a fuggire da soli. Ieri l'esercito israeliano ha comunicato che è stata effettuata una perquisizione dell'edificio, e sono stati trovati i messaggi "SOS" e "Aiuto, 3 ostaggi" scritti su tessuto.

Dalla fine del cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas all'inizio di questo mese, le famiglie degli ostaggi hanno esortato il governo israeliano a raggiungere una nuova tregua per la liberazione di almeno alcuni dei prigionieri. Oltre 100 ostaggi sono stati rilasciati finora in cambio della liberazione di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Gaza, oltre 100 vittime sotto le bombe tra ieri e oggi

Nel frattempo, il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso domenica almeno 90 persone nel campo profughi di Jabalia. Il bilancio delle vittime nella Striscia dal 7 ottobre in avanti avrebbe superato ormai quota 20mila. Almeno 25 persone sono inoltre morte in un bombardamento notturno dell'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando giornalisti che operano nella zona.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare già oggi una proposta per chiedere a Israele e Hamas di consentire l'accesso degli aiuti a Gaza - via terra, mare e rotte aeree - e di istituire un monitoraggio da parte delle Nazioni Unite dell'assistenza umanitaria fornita. Lo riposta la Reuters citando fonti diplomatiche secondo le quali la risoluzione dipende dai negoziati tra Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno redatto il testo. La bozza del testo "chiede una cessazione urgente e sostenibile delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli". Secondo le fonti, gli Stati Uniti vogliono attenuare i toni sullo stop ai combattimenti. L'amministrazione Biden continua, infatti, a sostenere che un cessate il fuoco in questo momento favorirebbe Hamas.