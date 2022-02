Camionisti anti-obbligo vaccinale bloccano Ottawa: "Proteste fuori controllo"

Ottawa, capitale del Canada, si trova da giorni sotto l'assedio della protesta dei camionisti, che si oppongono alle restrizioni introdotte per contenere la diffusione dei contagi di Covid-19. Il sindaco Jim Watson è stato costretto a dichiarare lo stato d'emergenza dopo che il centro cittadino è stato paralizzato dai manifestanti: il primo cittadino ha chiesto a gran voce l'intervento del governo centrale canadese e delle altre giurisdizioni. Lo stato di emergenza permette inoltre modalità alternativa per acquistare prodotti di prima necessità e utili a chi lavora in prima linea.

"Queste proteste - ha sottolineato Watson - minacciano la sicurezza della città e dei suoi residenti. La situazione è completamente fuori controllo, i manifestanti si comportano in modo sempre più insensibile, continuando a suonare clacson e sirene, accendere fuochi d'artificio e trasformarli in una festa. Stiamo perdendo questa battaglia, ma questo deve essere invertito: dobbiamo riavere la nostra città".

Migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza a Ottawa nel fine settimana, unendosi a un centinaio che erano rimasti dallo scorso fine settimana. I residenti di Ottawa sono furiosi per lo squillo incessante di clacson e interruzioni del traffico, mentre la polizia lo ha definito un "assedio" che non è riuscito a gestire. Il "convoglio dei camion della libertà", come lo hanno definito i manifestanti, ha attirato il sostegno di molti repubblicani negli Stati Uniti, tra cui l'ex presidente Donald Trump, che ha definito il primo ministro canadese Justin Trudeau un "pazzo di estrema sinistra" che ha "distrutto il Canada con folli mandati anti Covid".