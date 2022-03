Rilasciata e multata la giornalista giornalista russa anti-guerra

Prima la protesta contro la guerra in diretta tv, poi le ore di "giallo" e la ricomparsa in Tribunale. É stata multata e rilasciata Marina Ovsyannikova, la giornalista del Primo canale della Televisione di Stato russa che ieri ha protestato durante il telegiornale in prima serata, esponendo un cartello con scritto: "No alla guerra. Non credete alla propaganda. Qui vi stanno mentendo". La giornalista, arrestata nella notte e interrogata, per 12 ore sembrava scomparsa nel nulla, prima di ricomparire nell'aula del tribunale distrettuale di Ostankino di Mosca, dove ha avuto luogo l'udienza sul caso, aperto per organizzazione di una protesta non autorizzata. Sul Telegram è stata anche diffusa una fotografia di Marina Ovsyannikova in tribunale, insieme all'avvocato Anton Gashinsky. Dopo l'udienza è stata condannata a pagare una multa poi è stata rilasciata.

La vicenda ha avuto una risonanza internazionale, tanto che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha manifestato l'intenzione di chiedere a Putin una protezione per la giornalista: "La Francia proporrà di proteggere la giornalista russa Marina Ovsyannikova. Abbiamo deciso di avviare una procedura diplomatica per offrire una protezione o presso l'Ambasciata o per un asilo. Avrò l'occasione, nel corso del mio prossimo colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin di proporre questa soluzione in modo diretto e concreto".

Anche Ravina Shamdasani, portavoce Onu per i diritti umani, è intervenuta sul caso: "Le Nazioni Unite chiedono alla Russia di non punire la giornalista che ieri sera ha interrotto il telegiornale della televisione pubblica russa con una protesta anti guerra. Le autorità russe devono garantire che la donna non debba affrontare nessuna punizione per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione". L'Unione Europea, attraverso il portavoce del Seae Peter Stano, aveva invece espresso un "plauso per il coraggio dei cittadini russi" che rendono esplicito il loro dissenso rispetto alla guerra in Ucraina: "Una posizione molto coraggiosa, contro le bugie della propaganda del Cremlino".