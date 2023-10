Il farmaco per il diabete (che fa mangiare meno) spaventa i supermercati e i colossi del food

Meno cibo nel carrello della spesa per chi utilizza l'Ozempic e farmaci analoghi che sopprimono l'appetito. Una situazione che sta preoccupando sia le multinazionali dell'alimentare che le grandi catene di supermercati. La relazione tra l'utilizzo del medicinale e la quantità di alimenti acquistati è stata confermata da un recente studio realizzato dalla catena statunitense Walmart. Anche altri colossi, come la Kellog-Kellanova, stanno realizzando ricerche per prevedere il potenziale impatto del farmaco, in particolare sugli snack. I giganti del food sono spaventati da una riduzione delle vendite, sia in termini quantitativi che di tipologia di prodotti.

Farmaci alla moda

L'Ozempic, prodotto dalla norvegese Novo Nordisk, è da un paio d'anni al centro di dibattiti internazionali. Concepito per combattere il diabete di tipo 2, da qualche tempo viene pubblicizzato dagli influencer sui social media come farmaco per dimagrire, dato che tra i suoi effetti c'è quello di sopprimere l'appetito. L'incremento delle prescrizioni del farmaco, che negli Usa è aumentato del 300% tra il 2020 e il 2022, ha causato gravi problemi di approvvigionamento, mettendo seriamente a rischio la vita di coloro per i quali l'Ozempic non serve a combattere l'obesità o a dimagrire, ma a sopravvivere al diabete. L'altra faccia della medaglia riguarda il rapporto col cibo e con l'acquisto smodato di prodotti spesso inutili, che non nutrono, ma semplicemente ingrassano.

Analisi nel carrello

Walmart Inc. ha affermato di aver riscontrato un impatto sulla domanda di acquisto da parte delle persone che assumono il farmaco per il diabete Ozempic, Wegovy e altri medicinali che sopprimono l'appetito. "Sicuramente vediamo un leggero cambiamento rispetto alla popolazione totale, vediamo un leggero arretramento nel paniere complessivo", ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg John Furner, l'amministratore delegato della catena negli Usa. "Solo meno unità, leggermente meno calorie", ha specificato il dirigente. Utilizzando dati anonimi degli acquirenti, la catena sta studiando i mutamenti nei modelli di vendita. Dato che tra i suoi scaffali vengono venduti anche questi medicinali, tramite gli scontrini Walmart può osservare i cambiamenti di acquisto tra le persone che assumono il farmaco.

È in grado anche di confrontare queste abitudini con quelle di persone simili che non fanno uso del medicinale. Una modalità non proprio in linea col rispetto della privacy, ma utile alla multinazionale della distribuzione ad orientarsi. Secondo Furner è prematuro trarre conclusioni definitive sui farmaci soppressori dell'appetito, ma non è l'unico dirigente impegnato ad analizzare l'impatto di questi farmaci sull'economia e gli affari.

La preoccupazione per gli snack

Le aziende alimentari statunitensi non restano a guardare, come dimostra il caso di Kellanova, frutto della scissione dalla Kellog Co. "Non siamo affatto compiacenti", ha dichiarato in un'intervista Steve Cahillane, amministratore delegato dell'azienda di snack. La Kellogg Co. ha appena completato la separazione dalla sua attività di cereali nordamericana, ora chiamata WK Kellogg Co. Il settore degli snack, con marchi come Cheez-It, Pringles e Rice Krispies Treats, ricade invece nelle competenze di Kellanova. Proprio il consumo di questi cibi è in aumento e si prevede che continuerà a crescere. Nonostante le rosee previsioni, Cahillane ha affermato che l'azienda sta studiando il potenziale impatto di farmaci come l'Ozempic sui comportamenti alimentari. Pur essendo precoce, l'idea dell'azienda è di riuscire a rispondere per tempo, ove necessario. "Come tutto ciò che potenzialmente ha un impatto sulla nostra attività, lo esamineremo, lo studieremo e, se necessario, lo mitigheremo", ha detto il dirigente a Bloomberg, senza sbilanciarsi sulle previsioni future.

Cambiare rotta

A settembre un rapporto di un analista della società di servizi finanziari Jefferies ha sostenuto che Kellogg figurava tra i produttori di snack che potenzialmente risultavano più esposti ad un impatto negativo determinato dall'uso di farmaci che sopprimono l'appetito, anche se al momento non risultano dati in questi senso. Non si tratta della prima "minaccia" a cui devono rispondere le multinazionali del food. Lo stesso Cahillane ha fatto riferimento alle normative del Regno Unito che limitano le sponsorizzazioni e le modalità di commercializzazione ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale. In tal caso l'azienda ha deciso di cambiare le sue formulazioni e strategie di merchandising. Una scelta che, secondo il dirigente, non ha "influenzato" la loro attività. Eppure li ha costretti a cambiare il modo in cui producono i loro snack.