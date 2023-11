Tutte le volte che israeliani e palestinesi hanno (quasi) fatto la pace

Con la guerra che infuria a Gaza e che non sembra destinata a finire in breve tempo, con il carico di morte e di rancore che porterà con sé, comunque finisca, l'idea di una pace tra israeliani e palestinesi sembra ormai impossibile. Con o senza guerra in corso, trovare un accordo che riuscisse a mettere fine a questo conflitto è sempre stato molto difficile, ma ci sono stati diversi momenti nella storia in cui almeno c'è stata una speranza, una possibilità, anche se questa speranza si è poi sempre rivelata purtroppo vana. La soluzione ormai quasi unanimemente riconosciuta come l'unica capace di portare la pace è quella dei "Due popoli, due Stati", Israele e Palestina che convivono pacificamente uno a fianco all'altro. Facile a dirsi, praticamente impossibile a realizzarsi.

Due popoli, due Stati

Quando si parla di soluzione "Due popoli, due Stati", ci si riferisce solitamente alle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite, quelle più spesso citate come la base politica per assicurare la convivenza tra israeliani e palestinesi. Secondo i pronunciamenti Onu del 1967 e 1973 Tel Aviv dovrebbe lasciare ai palestinesi il controllo di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. Le risoluzioni riguardano in generale cinque principi: il ritiro delle forze israeliane, la "pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti", la libertà di movimento, una giusta soluzione del problema dei rifugiati e misure di sicurezza che includano zone demilitarizzate.

Un accordo tra le parti

Dal 1967 ad oggi questi principi sono rimasti solo sulla carta, con Israele che non ha mai voluto rispettare queste richieste affermando di dover mantenere il controllo sui territori palestinesi per questioni di sicurezza. Il problema principale era che al di là di principi generali sottoscritti dalla comunità internazionale, serviva far sedere le due parti a un tavolo e sottoscrivere un patto su come attuare nella realtà quei principi, un patto che fosse accettabile da entrambi. E questa è sempre stata la parte più difficile. Dal 1967 ad oggi sono stati sottoscritti diversi accordi, accordi che promettevano di arrivare a un fine delle ostilità e all'inizio di una convivenza pacifica, ma che come le risoluzioni 242 e 338, sono rimasti solo lettera morta.

Oslo accende la speranza

I primi e più importanti sono sicuramente gli storici Accordi di Oslo del 1993, sottoscritti dal premier israeliano Yitzhak Rabin e dal presidente del l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, Yasser Arafat, con la mediazione del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. La foto dei due leader un tempo nemici, che si stringevano la mano, diede al mondo intero la speranza che qualcosa fosse davvero cambiato. Quegli accordi hanno portato innanzitutto alla creazione dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), l'organo ufficiale di rappresentanza dei palestinesi nei territori occupati da Israele. Per la prima volta le due parti firmarono lettere di mutuo riconoscimento: Tel Aviv riconobbe l'Olp come legittimo rappresentante del popolo palestinese e l'Olp riconobbe il diritto a esistere dello Stato di Israele, rinunciando alla lotta armata e all'intento di distruggere di Israele. Dal punto di vista territoriale si affermava che il territorio occupato dopo nel 1967 sarebbe stato trasferito gradualmente all'Anp, in cambio della sua assunzione di responsabilità in materia di sicurezza.

La realtà è più complessa

Per i palestinesi questo avrebbe dovuto portare alla creazione di uno Stato palestinese, ma per gli israeliani era tutto da vedere (la parola Stato negli accordi non viene neanche nominata). Gli accordi crearono una tale speranza che nel 1994 sia Rabin che Arafat furono insigniti del Nobel per la Pace. L'anno dopo però Rabin fu ucciso da un ebreo ortodosso estremista, contrario agli accordi. Il suo posto fu preso da Shimon Peres, che pure era stato uno dei fautori degli accordi (anche a lui fu dato il Nobel nel 1994). Questo diede una speranza di continuità al processo di pace. Ma gli israeliani non la pensavano così e nel giugno del 1996 elessero per la prima volta a premier il conservatore Benjamin Netanyahu.

Di fatto questo fu una pietra tombale sugli accordi. Nonostante i cambiamenti istituzionali Israele ha mantenuto da allora il controllo sui territori occupati e sulla popolazione palestinese, e all'Anp è stata concessa una sovranità molto limitata. Tel Aviv ha mantenuto anche il controllo sulle principali risorse palestinesi, tra cui acqua, elettricità ed energia nonché il pieno dominio sui confini esterni e quindi sull'accesso al mercato internazionale per il commercio. I valichi che collegano Giordania e Cisgiordania, sono ancora controllati dai militari israeliani che decidono chi può e chi non può entrare. Il numero delle colonie israeliane in territorio palestinese ha continuato a crescere (al momento in Cisgiordania vivono 450mila coloni).

Camp David

Le speranze di pace tornarono con l'elezione del laburista Ehud Barak nel 1999, che prometteva proprio di negoziare un nuovo accordo. Clinton si propose di nuovo come mediatore e organizzò il Vertice di Camp David, sempre con Arafat. Per due settimane - dall'11 al 15 luglio 2000 - il mondo intero rimase col fiato sospeso. Ma alla fine la speranza si dimostrò di nuovo vana e i due leader non sottoscrissero nessun accordo. Israele proponeva di mantenere l'8-15% della Cisgiordania e di scambiare alcune terre per compensare la situazione. Ma per i palestinesi non era accettabile, in quanto avevano già accettato di mantenere il controllo solo del 22% di ciò che rivendicavano come la Palestina storica, lasciandone già il 78% a Israele. Ma Tel Aviv, adducendo ragioni di sicurezza, voleva creare dei corridoi israeliani all'interno del territorio palestinese, cosa che per Arafat avrebbero però contribuito a dividere ulteriormente la futura Palestina.

Taba

I colloqui ripresero a Taba, nel Sinai, nel gennaio 2001. Fu allora che le posizioni si avvicinarono molto di più. Israele propose di mantenere solo il 6% della Cisgiordania. I colloqui andarono avanti per una settimana ma tutti sapevano che erano destinati al fallimento: le elezioni israeliane erano previste per il 6 febbraio 2001 e negli Usa a Clinton era appena succeduto George W. Bush, mancava totalmente l'autorevolezza per poter tenere serie discussioni di pace.

Colpi alla pace

Il processo poi si arrestò, quando al potere in Israele il conservatore radicale Ariel Sharon, fu eletto come successore di Barak. Fu lui che nel febbraio 2004 decise il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza, con una decisione unilaterale e non negoziata con i palestinesi. Oltre ai soldati lasciarono la Striscia anche gli 8mila coloni israeliani, che furono però trasferiti in Cisgiordania, quindi comunque in territorio palestinese. Gaza fu lasciata nelle mani dei palestinesi, ma allora iniziò un duro controllo non solo dei suoi confini, ma anche delle sue acque, che si inasprì di anno in anno. L'11 novembre del 2004 morì lo storico leader palestinese Arafat, dando un altro colpo alle speranze di pace, in quanto Arafat con il suo prestigio e il suo carisma, era percepito come l'unico che potesse mettere d'accordo le diverse fazioni palestinesi, cosa che il suo successore, Mahmoud Abbas, non è mai riuscito a fare. L'altro leader carismatico, Marwan Barghuthi, capo delle Tanzim, un gruppo paramilitare di Fatah (il partito di Arafat) era stato arrestato dagli israeliani nel 2002 e condannato all'ergastolo.

I colloqui tra Olmert e Abbas

Il processo di pace sembrò riprendere slancio quando alla morte di Sharon fu nominato suo successore il moderato Ehud Olmert, che formò un governo con l'appoggio dei laburisti. Dalla fine del 2006 alla fine del 2008, Olmert tenne ben 36 sessioni di negoziati con il presidente dell'Anp Abbas nel tentativo di raggiungere un accordo di pace. Contemporaneamente si svolsero altri colloqui tra il ministro degli Esteri israeliano Tzipi Livni e il negoziatore palestinese Ahmed Qurei. Il 16 settembre 2008 Olmert presentò un piano di pace completo. Gli elementi principali della sua proposta di Olmert erano: Israele avrebbe tenuto circa il 6% della Cisgiordania, la città vecchia di Gerusalemme, luogo sacro per ebrei, musulmani e cristiani, sarebbe amministrata congiuntamente da Arabia Saudita, Giordania, Stato palestinese, Israele e Stati Uniti, ai rifugiati palestinesi non sarebbe stato concesso nessun diritto al ritorno, e il confine palestinese con la Giordania sarebbe pattugliato da forze internazionali, possibilmente della Nato.

I palestinesi non avrebbero dovuto permettere a nessun esercito straniero di entrare in Palestina né stipulare accordi militari con un Paese che non riconosceva Israele. Tel Aviv avrebbe mantenuto il diritto di difendersi oltre i confini di uno Stato palestinese e di perseguire i terroristi oltre il confine. Le distanze nei vari colloqui si accorciarono, Abbas addirittura dichiarò che le parti erano a pochi mesi da un accordo, ma alla fine Olmert dovette dimettersi, travolto da accuse di corruzione.

Il piano Trump

Un ultimo piano di pace fu proposto da Donald Trump nel gennaio 2020. Nonostante il nome altisonante "Dalla pace alla prosperità: Una visione per migliorare la vita del popolo palestinese e israeliano" il piano non è mai stato di fatto preso davvero in considerazione da nessuno. Fu presentato in pompa magna in una conferenza stampa con il premier Benjamin Netanyahu, ma era stato totalmente calato dall'alto, senza nemmeno consultare i palestinesi, che infatti lo rigettarono immediatamente considerandolo troppo favorevole a Tel Aviv.

