Volete davvero una pace terrificante con Putin?

L'attacco nella regione di Dnipropetrovsk (foto Ansa)

La minaccia nucleare che si è di nuovo rialzata dal Cremlino, accompagnata dalla recrudiscenza di lunedì con attacchi generalizzati in molte regioni ucraine, spaventa un numero crescente di persone in occidente e, soprattutto, in Italia, da sempre anelllo debole delle relazioni con la Russia, tanto è vero che, proprio lunedì, mentre a Kyiv erano bombardati parchi giochi, università, musei e ponti pedonali, molti pacifisti, nei loro post su Facebook e Twitter, non riuscivano a ribellarsi contro il Cremlino e chi lo guida. Ma si limitavano, come sempre, a puntare il dito sulle cancellerie occidentali, nonché sull'immancabile Zelensky che non vorrebbe la pace, anzi desidera il massacro per il suo popolo.

L'inversione della responsabilità è così fastidiosa, ormai, che non si riesce nemmeno più a replicare tenendo i nervi saldi. Ma i padri dei pacifisti, o loro stessi in persona se hanno già sessanta o più anni, quando manifestavano contro la guerra in Vietnam, per fare solo un esempio, lo facevano direttamente contro gli Stati Uniti, ovvero quelli che individuavano come responsabili dell'invasione, della distruzione. Non importa qui ricostruire tutti i passaggi storici, ma è legittimo chiedersi come mai, oggi, i pacifisti non si rivolgano direttamente a Putin, al Cremlino, alla Russia, nemmeno in una giornata come quella di lunedì, con bombardamenti sulla capitale ucraina in un orario in cui la gente è fuori casa, nei luoghi in cui si reca a studiare, a giocare, a vivere, per poi addirittura dichiarare, nel primo pomeriggio, "obiettivo raggiunto".

E allora scriviamolo nel modo più chiaro possibile. Nessun ucraino (salvo le eccezioni, che sempre esistono in 40 milioni di persone) vuole la guerra, voleva la guerra. E non ci potrebbe essere uno Zelensky guerrafondaio che obbliga il popolo a farsi massacrare. Ve li ricordate, gli ucraini? Quando, a febbraio del 2014, ne sono morti in 100, per mano della Berkut sotto l'ordine del presidente in carica, dopo due mesi e mezzo di presidio in piazza durante l'inverno di Kyiv (che non è proprio come quello di Palermo), la protesta non si è assopita, ma è diventata ancora più forte e orgogliosa, finché il presidente in carica non è dovuto riparare (in Russia, tra l'altro). A quel punto, la Costituzione ucraina consente al parlamento di destituirlo, e così è stato. Gli ucraini non si fanno sottomettere dal loro presidente, non vogliono vivere in una dittatura, ma amano la loro libertà. Se Zelensky si fosse arreso a febbraio, gli ucraini avrebbero scelto un altro presidente e avrebbero continuato a difendersi. Basterebbe parlare con loro per saperlo. Ma è troppo faticoso mettersi a parlare direttamente con il popolo vittima. Meglio lavarsi la coscienza con qualche aiuto umanitario all'inizio (a proposito: c'è ancora bisogno, c'è sempre bisogno) e poi schierarsi per la "pace ad ogni costo".

L'unica pace possibile non dà concessioni alla Russia

Ma quale pace? Ecco il punto. Quando si pone questa domanda, di solito le risposte sono vaghe, oppure inaccettabili. Quelle vaghe lasciamole da parte. Quelle inaccettabili ripercorrono il repertorio delle concessioni per far cessare le armi. E quindi: la Crimea deve andare alla Russia, il Donbas deve andare alla Russia (quale Donbas? Quello che già controllava prima del 24 febbraio o, già che ci siamo, gli diamo anche Mariupol, che, non dimentichiamo, è la città martire di questa guerra, di cui ancora nulla si sa?). E poi, alcuni aggiungono la "neutralità dell'Ucraina". Secondo questi pacifisti, Putin si calmerebbe, non verrebbe umiliato e cesserebbe i bombardamenti, ritirerebbe le truppe e tutto a posto. Tutto a posto? Sicuri?

Proprio per niente. Anzitutto condanneremmo milioni di ucraini a diventare cittadini russi. Abbiamo visto che, per un tridente tatuato al polso, simbolo dello stato ucraino, ti slogano il polso. Sappiamo che in Russia non esistono libere elezioni e libera stampa. Non esiste nemmeno libertà di manifestare. Sicuri che aderisca ai nostri standard, ai nostri diritti umani, obbligare milioni di ucraini a diventare cittadini russi? Andiamo avanti. Perché mai la Crimea e il Donbas dovrebbero diventare merce di scambio per far calmare Putin? L'idea di fondo che emerge è terribile: basta invadere e bombardare per ottenere qualcosa, basta minacciare la bomba atomica per ottenere anche di più. In pratica, vivremmo da lì in poi in balìa di qualunque dittatore (o pseudo tale) in grado di minacciare. E' quello che vogliamo, per noi e i nostri figli?

E ancora. Perché mai dovremmo mettere sul piatto la neutralità dell'Ucraina? Ci rendiamo conto che questa opzione, unita al salvataggio del regime di Putin, significherebbe soltanto mettere l'Ucraina in pericolo da qui in poi? Si crede forse che Putin non ci riproverebbe, stavolta garantito che nessuno interverrà perché l'Ucraina è neutrale?

Che un tribunale internazionale giudichi Putin

L'unica soluzione praticabile per la stabilità mondiale è che un tribunale internazionale, un giorno, giudichi Putin, e non solo lui, e che la Russia non sia più uno stato canaglia, pericoloso, minaccioso e imperialista. Mosca si è permessa il lusso di portare la guerra in Europa, attaccando da un lato quello che considera "mondo russo" (e la storia, però, dice altro), e dall'altro i valori europei (gay-Europa, ci chiamano al Cremlino. Lo sapete?). Noi abbiamo concesso questo lusso lasciando fare sulla Cecenia, sulla Georgia, sulla Crimea e sul Donbas (e anche su tanti altri luoghi, ma non annoio). Ora dobbiamo semplicemente rimediare a questo lasciar fare. Dobbiamo restare a fianco degli ucraini. Con aiuti umanitari, militari e anche di ricostruzione del tessuto economico ed edilizio, pur cercando di far pagare tutto alla Russia.

Ma soprattutto, dobbiamo lavorare affinché la Russia non sia più pericolosa per nessuno in futuro. Coinvolgendo ovviamente il popolo russo. Un'altra pace, che spezzi l'Ucraina e salvi il regime di Putin, sarebbe una pace terrificante. Per l'Ucraina e per tutti noi.