Inter-City, scomparso nel nulla a Istanbul il padre di Enzo Maresca (vice di Guardiola)

Sono ore di angoscia a Istanbul, dove ieri sera si è giocata la finale di Champions League tra Manchester City e Inter con la vittoria degli inglesi per 1-0. Non si hanno più notizie del papà di Enzo Maresca, ex giocatore di Juventus, Siviglia e Palermo, e oggi vice allenatore di Pep Guardiola sulla panchina dei citizens. Enzo Maresca era sicuro di rivedere il padre dopo la partita. Non è stato così. L'uomo era sugli spalti dell'Ataturk per seguire la partita della squadra del figlio, ma non ci sono certezze sui tempi esatti a questo punto.

Pasquale De Caro (Enzo è registrato con il nome della madre) sarebbe scomparso già durante la partita. Durante il secondo tempo, infatti, è stato fatto un appello dello speaker dell'Ataturk con il suo nome evidenziato sui tabelloni luminosi. Dopo il fischio finale, nel corso dei festeggiamenti, era già irreperibile. Il figlio ha provato a contattarlo in ogni modo, ma nulla da fare, è letteralmente sparito nel nulla.

L'allarme è stato presto lanciato, sono iniziate le ricerche in tutta Istanbul. Ore di paura e di preoccupazione: la polizia sta cercando di ricostruire gli ultimi movimenti all'interno dello stadio Ataturk del padre di Enzo Maresca. Nella notte in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera in panchina, il 43enne tecnico in rampa di lancio non ha potuto e voluto festeggiare in alcun modo: cercava di parlare con i familiari e con le forze dell'ordine. Si spera in un lieto fine.

