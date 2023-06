Padre e figlio mano nella mano colpiti da un fulmine: morti

Un fulmine li ha centrati in pieno mentre stavano camminando sul vialetto della loro casa a Valley Mills, in Texas (Stati Uniti). Il papà, Matthew Boggs, è morto sul colpo, mentre il figlio di sei anni Grayson è deceduto in ospedale dopo un mese di agonia. Unico sopravvissuto alla tragedia il figlio maggiore dell'uomo, Elijah, che soltanto qualche istante prima si era separato dai due familiari.

Come riportano i media statunitensi, il dramma è avvenuto il 15 maggio scorso: il papà e i due bimbi avevano appena lasciato la fermata dell'autobus e stavano tornando verso casa. Sul vialetto il 34enne è rimasto mano nella mano con il figlio di sei anni, mentre il ragazzino di 11 si è allontanato, proseguendo da solo. Una decisione che gli ha salvato la vita, visto che soltanto qualche istante dopo la separazione un fulmine ha colpito il padre e il fratellinolm

"Matthew aveva appena detto 'ti amo' a Grayson - ha raccontato la nonna del bimbo ai quotidiani locali - poi è stato colpito dal fulmine". Per Matthew Boggs non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il piccolo Grayson invece era sopravvissuto, ma le sue condizioni erano gravissime: trasportato d'urgenza al Baylor Scott & White McLane Children's Medical Center di Temple, distante circa 60 km dall'abitazione della famiglia Boggs, il piccolo era privo di sensi. Dopo una battaglia durata quattro settimane, il bimbo si è spento il 16 giugno scorso.

I medici, dopo aver ottenuto il via libera dei familiari, hanno staccato le spine dei macchinari che tenevano in vita il bambino. Secondo i sanitari il fulmine aveva provocato dei gravi danni neurologici e una lesione cerebrale conseguente alla terribile scarica elettrica. Sulla piattaforma GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese dei funerali: al momento le donazioni hanno superato i 90mila dollari.

