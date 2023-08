Il padre dei bimbi sopravvissuti alla sciagura aerea è accusato di abusi

L'uomo che aveva partecipato attivamente alle ricerche e commosso il mondo con il racconto delle ultime ore di vita della moglie è accusato di aver abusato di due minorenni. Su Manuel Ranoque, padre e patrigno dei quattro fratellini indigeni scampati a un incidente aereo in Colombia e ritrovati a giugno dopo 40 giorni trascorsi nella giungla amazzonica, pesa l'onta più grande.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di abusi su un minore di 14 anni e di un altro adolescente, secondo quanto reso noto dalla procura di Caquetá. L'arresto di Manuel Ranoque è stato confermato dalla procura, senza però rendere note le accuse.

L'uomo è il padre dei due più piccoli, di uno e 4 anni, e patrigno degli altri due, di 9 e 13 anni. Due settimane fa, informa il quotidiano locale El Tiempo, l'ente colombiano per il Benessere famigliare aveva vietato a Ranoque e le persone a lui vicine di entrare in contatto con i figli. Il nonno materno, Narciso Mucutuy, aveva accusato l'uomo di picchiare la moglie Magdalena, morta nell'incidente aereo in seguito al quale i piccoli si sono trovati da soli nella giungla. Il loro salvataggio, dopo lunghe ricerche, aveva commosso il mondo. La sorella maggiore, la 13enne Lesly, è riuscita a sopravvivere con i fratelli più piccoli grazie all'esperienza della comunità indigenza Huitoto cui appartengono.

Secondo indiscrezioni di stampa, due settimane fa i bambini hanno rilasciato dichiarazioni che hanno portato all'arresto di Ranoque. L'Istituto colombiano per il benessere familiare (Icbf), che li ha in custodia, dopo i racconti dei bambini, avrebbe proibito all'uomo di avvicinarsi e di avere contatti con loro. L'Icbf ha anche assicurato che i bambini godono di buona salute e che sta collaborando con la procura generale, nella speranza che continui a essere tutelata l'integrità dei quattro minori.