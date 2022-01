"Niente vaccino, niente incontri col figlio", giudice sospende diritti visita a padre no vax

Non è vaccinato e per questo non potrà più vedere il figlio adolescente. Lo ha stabilito un tribunale del Canada che ha sospeso le visite di papà separato che non ha voluto immunizzarsi contro il Covid. E' stato dichiatrato che le sue visite non sarebbero state nel "migliore interesse" del bambino a causa del recente aumento dei contagi nel Quebec francofono.

Il giudice ha anche preso la sua decisione valutando i commenti che il padre ha fatto su alcune pagine social in cui metteva in discussione le vaccinazioni. Il divieto è valido fino a febbraio, ma potrebbe essere revocato se l'uomo si decidesse di vaccinarsi. E' la prima sentenza che priva un genitore del diritto di visita per motivi di immunizzazione.

Visto l'incremento dei decessi per Covid, il Quebec ha annunciato che imporrà una tassa ai residenti che non sono vaccinati.